«KPop Demon Hunters» tendrá una secuela tras su éxito en Netflix: ¿Cuándo se estrenaría?

El grupo más poderoso del K-pop volverá a la acción, aunque la espera será larga. Netflix y Sony Pictures Animation han cerrado un acuerdo para producir una secuela de KPop Demon Hunters, la exitosa película animada que fusiona música, acción y mitología.

Según reportó Bloomberg, la nueva entrega llegará en 2029, marcando un intervalo de cuatro años desde el estreno original.

Aunque la fecha puede cambiar según el calendario de producción, la noticia ha despertado gran entusiasmo entre los seguidores de la película, que se convirtió en un inesperado fenómeno cultural y comercial.

Tanto Netflix como Sony no han publicado algún comunicado oficial al respecto, por lo que no se tienen más detalles del guion.

Lanzada directamente en Netflix como parte del acuerdo de licencias con Sony Pictures Animation, KPop Demon Hunters se transformó en el filme más visto en la historia de la plataforma.

La cinta narra la historia de un grupo femenino de K-pop que, entre ensayos y giras, combate a demonios que amenazan al mundo con la fuerza de su música y su espíritu de unidad.

La combinación de estética futurista, acción sobrenatural y coreografías de alto nivel conquistó al público global, en especial a las audiencias más jóvenes y a los fanáticos del pop surcoreano.

Parte del magnetismo del filme también radica en su banda sonora: tres de sus temas originales —“Golden”, “Your Idol” y “Soda Pop”— se mantuvieron durante semanas en el listado Billboard Hot 100 y podrían obtener nominaciones en la próxima edición de los premios Grammy.

El impacto fue tal que Netflix, tradicionalmente reacia a los estrenos en salas, decidió lanzar una versión sing-along en cines para eventos especiales durante agosto y octubre.

La estrategia resultó un éxito: en su primer fin de semana, el filme recaudó alrededor de 18 millones de dólares en solo dos días, y sumó entre 5 y 6 millones adicionales en su reestreno de Halloween. Lo notable es que estas cifras se alcanzaron pese a que la película ya estaba disponible en streaming desde hacía meses.

El futuro del universo

“KPop Demon Hunters”

La confirmación de la secuela responde tanto al entusiasmo del público como al interés de sus creadores por expandir el universo narrativo. Maggie Kang, codirectora de la película junto a Chris Appelhans, había manifestado desde mediados de 2024 su deseo de continuar la historia.

“Hemos dejado mucho espacio para explorar los orígenes de las protagonistas y el mundo que las rodea”, dijo Kang a Variety en julio.

Y añadió: “Obviamente, quedaron muchas preguntas sin respuesta y zonas que no pudimos desarrollar. Solo teníamos 85 minutos para contar la historia, y sabíamos que había más por descubrir”.

La cineasta, quien ha trabajado en títulos como The Lego Ninjago Movie, destacó que parte del encanto de KPop Demon Hunters radica en su mensaje sobre la amistad, el empoderamiento y el poder del arte como forma de resistencia. Estos temas, aseguró, seguirán siendo el corazón de la secuela.

Aunque todavía no se han revelado detalles sobre la trama, ni si regresarán las voces originales del elenco, se espera que la nueva entrega mantenga el tono vibrante y colorido que caracterizó al primer filme.

Más allá de su éxito comercial, es notable el impacto cultural que dejó KPop Demon Hunters. La fusión entre la energía del K-pop y el género de fantasía animada ha marcado un punto de encuentro entre la cultura surcoreana y la animación occidental, abriendo paso a nuevas colaboraciones internacionales.

Con la secuela ya en marcha, Netflix y Sony buscan repetir —y quizás superar— la fórmula que convirtió a las cazadoras de demonios en estrellas mundiales.