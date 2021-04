Kulfas: “La Ley de Góndolas va a desconcentrar mercado alimenticio”

Compartir

La Ley de Góndolas “va a desconcentrar el mercado alimenticio”, aseguró el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien adelantó el lanzamiento de un programa “para fortalecer la producción de alimentos en pymes, en cooperativas, en microemprendimientos y poder capacitarlas para que estén en las góndolas”.

“Hay mercados donde hay muy pocos productores oferentes muy concentrados y hay que desarrollar nuevos proveedores y eso no es una tarea sencilla, no es que cualquier productor de alimentos pequeño cooperativo inmediatamente puede estar disponible para abastecer miles de unidades de producto a un supermercado, eso hay que desarrollarlo”, explicó Kulfas en declaraciones radiales.

En este sentido, el titular de la cartera productiva indicó que también se lanzará en los próximos días “un programa para fortalecer la producción de alimentos en pymes, en cooperativas, en microemprendimientos y poder capacitarlas para que estén en las góndolas”.

“No es un proceso automático, la ley existe, se ha reglamentado, se han dado los primeros pasos reglamentarios, hay todo una serie de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento operativo”, añadió.

Asimismo, adelantó que el próximo lunes se anunciará un nuevo régimen de inversión para exportación con el objetivo de “viabilizar nuevas inversiones por más de 8.000 millones de dólares que están hoy en carpeta y que se van a poder ejecutar próximamente; es para inversiones de más de 100 millones de dólares y efectivamente está fuertemente vinculado a muchas inversiones que hay en curso en sectores como la industria petroquímica, la industria automotriz, la minería, el sector energético”.

“Creo que esto va a ser un impulso importante, y lo vamos a ver en los próximos meses, y va a repercutir en más exportaciones y más puestos de trabajo”, señaló el Ministro.

A su vez, Kulfas apuntó que “el primer trimestre va a ser el más complicado del año, pero lo que ocurrió no se extrapolará a todo el año; para el resto del año esperamos justamente un escenario más estable”.

“Vamos a tener un Banco Central que va a tener más dólares en las reservas, esto mejora la posibilidad de calmar la macro economía. Argentina es un país en el que el problema cambiario es central, ordena o desordena al resto de la economía, con lo cual, también tener un mayor superávit comercial es fundamental para ordenar el resto de las variables económicas”, analizó el Ministro en diálogo con la radio AM750.

