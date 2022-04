Kulfas: «No es lo mismo una deuda en pesos que en dólares»

Compartir

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, remarcó este sábado que «no es lo mismo una deuda en pesos que en dólares», en respuesta a declaraciones de Guido Sandleris, quien fuera presidente del Banco Central durante la gestión macrista.

«Cualquier ciudadano de a pie entiende perfectamente la diferencia entre endeudarse en pesos o en dólares; o entre endeudarse con su mujer, esposo o hermano o endeudarse con un banco. Los únicos que no entienden la diferencia son los economistas de JxC», afirmó Kulfas en su cuenta de Twitter.

El funcionario salió así a responder a Sandleris, quien había afirmado en la misma red social que «no hubo gobierno que haya aumentado la deuda pública total tanto como el de Alberto Fernández».

Según Kulfas, «tal vez para Guido Sandleris o (el exministro de Hacienda de la anterior gestión) Nicolás Dujovne sea demasiado tarde para entender el pésimo manejo de la deuda publica que dejó el gobierno de Mauricio Macri».

«Para todo el resto de la dirigencia sería bueno entender cabalmente las enseñanzas de un proceso nefasto para nuestro país: no es lo mismo deuda en pesos que en dólares. No es lo mismo deuda intrasector publico que deuda externa con el FMI», resaltó.

Dujovne había iniciado el debate al afirmar que «el kirchnerismo emitió, en dos años, el equivalente a US$ 63.000 millones y a US$ 40.000 millones del Central; es decir, en dos años emitieron el 150% de la deuda que emitió JxC en cuatro. Claro, nosotros eliminamos el déficit primario, ellos lo aumentaron».

A esta afirmación, Kulfas había respondido que «es insólito que Nicolás Dujovne y otros economistas del PRO pretendan desconocer e incluso justificar el irresponsable manejo de la deuda pública en que incurrieron».

En un hilo de mensajes, el ministro señaló que «los datos son contundentes: la deuda del sector público durante el gobierno de Mauricio Macri aumentó US$ 106.635 millones. Y durante el gobierno de Alberto Fernández se incrementó en USD 11.364 millones».

