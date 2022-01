Kulfas: Precios Cuidados busca reducir la inflación y mejorar el salario real

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que la nueva etapa del programa Precios Cuidados busca brindar una canasta de referencia, con el objetivo de que «el salario le gane a la inflación».

«Un gran desafío es que el salario le gane a la inflación, hemos tenido un 2021 muy complicado en inflación a nivel internacional, por eso estamos trabajando en el esquema de 1.300 productos acordados buscando dar una canasta de referencia para poder lograr una reducción de la inflación», señaló Kulfas esta tarde en diálogo con AM750.

«Apuntamos a la recuperación del empleo y la actividad productiva, y que este año las subas salariales estén por encima de la inflación porque venimos de un gobierno, el de Macri, que implicó una licuación del salario real de 20%», agregó el ministro.

«Desde que llegamos al gobierno, en un escenario muy adverso, hemos logrado mantener e incluso mejorar el salario real», enfatizó.

Kulfas planteó la necesidad de «seguir creciendo como en 2021, un año muy positivo, con una recuperación liderada por la industria y la construcción, generando empleo genuino y reduciendo el déficit de manera virtuosa».

«El déficit fiscal es el resultado de muchos años de bajo crecimiento; lo vamos a reducir de manera virtuosa, con un crecimiento que permita mejorar la recaudación por mayor nivel de actividad, como ocurrió el año pasado», consideró.

Para el ministro, la Argentina no creció más de 10% porque «hubo muchos sectores como la gastronomía o el turismo que recién comenzaron a recuperarse a partir de agosto, cuando finalizó la segunda ola de Covid».

«En 2021 hubo un crecimiento sustentado en una nueva política productiva, industrial, con un nuevo enfoque macroeconómico, que redujo las tasas de interés y fortaleció la inclusión financiera de las pymes», remarcó.

Además, recordó que «cuando asumimos el desempleo estaba en torno al 10% y en la ultima medición del Indec está en 8,2%; claramente esto hay que fortalecerlo y crear más fuentes de trabajo».

Con relación a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), indicó que se trata de «un tema altamente relevante para la Argentina» y resaltó que «el planteo que hace el Gobierno es poder tener una negociación que le permita a la Argentina crecer».

«El camino de la austeridad ha llevado al fracaso; para eso no hace falta ir demasiado lejos en la historia; en 2018 con el gobierno de (Mauricio) Macri hubo un montón de objetivos que fueron planteados y no se cumplió ninguno; Argentina por ese camino no logró equilibrar las cuentas públicas, volver a crecer ni reducir la deuda», subrayó.

En otro orden, con relación a la exploración offshore de hidrocarburos, consideró que «muchas de las críticas tienen que ver con temores infundados».

«Es una actividad muy controlada; Medio Ambiente participa por primera vez en el proceso; además de generar muchos puestos de trabajo, es una actividad que demanda muchos servicios y es exportadora», señaló.

«El camino es tomar medidas concretas, lograr que la Argentina vuelva a crecer, tener una economía equilibrada, que genere puestos de trabajo y con producción nacional», concluyó Kulfas.

Compartir

Linkedin Print