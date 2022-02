«Kun’ Agüero será parte de la delegación argentina que viaje a Qatar 2022

Compartir

Lo confirmó el propio delantero en una entrevista televisiva desde las oficinas de Krü E-Sports, su compañía de gaming. ‘En estos días vamos a charlar un poco más para ver en qué rol y también ver si vamos al sorteo del Mundial’ sentenció el ex delantero. Más temprano el ex delantero se reunió con ‘Chiqui’ Tapia.

Tal como lo había adelantado hace algunos días en una entrevista radial con Jorge Rial, el ‘Kun’ confirmó de manera oficial que se suma a la delegación argentina que viajará a la próxima cita mundialista en Qatar 2022 en diálogo con Gastón Recondo en TyC Sports.

El ex delantero de Manchester City brindó una entretenida entrevista desde las oficinas de Krü E-Sports, su compañía de gaming, tras su reunión con Chiqui Tapia en el predio de AFA y afirmó: “En estos días vamos a charlar un poco más para ver en qué rol (me sumo) y también ver si vamos al sorteo del Mundial. Le trasladé al Chiqui que voy a estar con los chicos, es más natural lo mío, de acompañar y estar al lado de ellos para descontracturar”.

La posibilidad de que Agüero se sume a la delegación que encabezaran Lionel Scaloni y Leo Messi siempre estuvo presente, el mismo delantero lo confesó en su llegada al país en Diciembre pasado luego de confirmar su retiro del fútbol profesional debido a una arritmia maligna.

Aún no se ha informado qué rol tendrá el Kun en la delegación albiceleste o si asumirá algún cargo en el armado de las selecciones nacionales, pero sí está claro que acompañará a Scaloni, Messi y compañía en su gran aventura.

