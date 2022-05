Kylian Mbappé: «Antes de tomar la decisión hablé con Lionel Messi y Neymar»

Compartir

Finalmente, Kylian Mbappé seguirá vistiendo los colores del PSG después de firmar la renovación de su contrato hasta el 2025. El astro francés, que se iba a convertir en agente libre a partir del 30 de junio, terminó rechazando los cantos de sirena provenientes de Madrid y decidió continuar con su aventura en París.

Así lo anunció oficialmente después del último partido de liga, el cual se saldó con una goleada por 5-0 al Metz. El joven futbolista de 23 años fue ovacionado por todos los aficionados que acudieron al Parque de los Príncipes: “Tengo la convicción de que puedo seguir creciendo en el seno de un club que tiene todos los medios para rendir al más alto nivel. Estoy también muy feliz de poder seguir jugando en Francia, el país que me vio nacer, crecer y desarrollarme profesionalmente”, aseguró tras marcar un doblete.

Para entender lo que sucedió la entidad parisina presentó una rueda de prensa que se llevó a cabo en el auditorio del Parque de los Príncipes en la que Mbappé y Al Khelaifi contestaron preguntas relacionadas al tema.

Al Khelaifi dio inicio a la conferencia de prensa: “Es muy importante para el equipo y para los chicos. Que se quede Mbappé demuestra que su sueño era estar aquí y seguir ganando títulos en París. Tenemos uno de los mejores campeonatos del mundo y con él seguiremos en busca de nuevos objetivos: ganar, ganar y ganar”.

Posteriormente, el futbolista tomó la palabra y se pronunció con respecto a su renovación: “Fue una decisión difícil de tomar para mí. Yo sabía que tenía que hablar de esto, pero tenía que tomarme mi tiempo para ello. Aún así, sabía que la presión no estaba sobre mí y yo lo que he hecho es refugiarme en mi fútbol”.

“Me voy a limitar al fútbol, al juego, no tengo otras funciones. Todo el mundo sabe que quería irme antes porque era la mejor decisión en todo momento, pero ahora el contexto era diferente. No quería irme así de mi país, mi historia aquí no ha terminado, quiero ganar más cosas aquí”, aseguró.

Al mismo tiempo, reveló que la decisión estaba tomada varios días antes de que se conociera públicamente: “Quería guardar el secreto y que fuera una sorpresa para todo el mundo. Tomé la decisión antes de decírselo al presidente y a Florentino Pérez. Tras arreglar los detalles del contrato se hizo oficial. Aún así le agradezco todo lo que han hecho por mí”.

“He tomado la mejor decisión para mí, ya que es ahora cuando más centrado voy a estar en lo que respecta a lo deportivo, pero el futuro nadie lo sabe. Me voy a centrar en el contrato que tengo”, continuó.

Sobre el interés del Real Madrid: “No es un equipo que necesita convencerme, es un honor poder llegar a jugar para ellos, pero tras el comienzo complicado de temporada, hemos ido a más junto a Leo Messi y Neymar y es así como queremos afrontar los próximos objetivos. Antes de tomar la decisión hablé con Messi y Neymar y me dijeron que era una elección personal y pasara lo que pasara lo respetarían”.

“Es un placer de jugar con grandes jugadores como Neymar y Messi. Fue un año difícil. Messi justo llegó y Neymar ha tenido lesiones”, añadió antes de hablar sobre Ángel Di María: “Es una leyenda del club. Estoy encantado de jugar con él durante cinco años. Lo que tengo que decirle es muchas gracias y mucha suerte”.

Como era de esperar, la entidad madrileña giró siempre en torno a la conferencia de prensa: “Siempre he soñado con vestir la camiseta del Madrid, la llegué a vestir con 14 años. Les agradezco, comprendo su decepción. Espero que comprendan la decisión de seguir en mi país. Soy francés, como yo he dicho, como francés tengo sueño de continuar y de intentar ver a Francia y a su campeonato en la cima”.

Sobre el episodio de los derechos de imagen: “No hemos hablado hasta el final de dinero. Lo más importante era el proyecto deportivo. Sólo hemos hablado del contrato y de los derechos de imagen al final, unos minutos. Hay que cambiar el fútbol. El mundo del fútbol ha cambiado y vienen cosas. No demando grandes cosas. Quiero gestionar mi carrera como me corresponde y con los valores que yo he aprendido. No voy a revolucionar el fútbol. No es mi objetivo.”

Finalmente, Al Khelaifi remarcó: “La renovación siempre ha primado lo deportivo ante lo económico. Jamás hemos publicado los contratos y tampoco será esto una excepción. Lo importante es lo que suceda en el terreno de juego y lo que gire en torno al proyecto”.

