Kylian Mbappé: “Hoy se cumple mi sueño, soy feliz”

Kylian Mbappé fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, que estuvo repleto de hinchas viendo su llegada, y el flamante refuerzo francés reveló: “Hoy se cumple mi sueño, soy muy feliz”.

Primero tomó la palabra el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, y le dio la bienvenida a Mbappé como el jugador que “está cumpliendo el sueño de su vida” al sumarse al club madridista ganador de 15 títulos de la UEFA Champions League.

“Kylian bienvenido a tu casa, bienvenido a Real Madrid”, cerró Florentino Pérez para que Mbappé irrumpa en el Bernabéu y reciba la ovación de los 85 mil fanáticos presentes.

Las primeras palabras

de Mbappé como nuevo

jugador de Real Madrid

“Buenos días a todos”, dijo Mbappé en un español bastante claro y aseguró que “es increíble” estar en Real Madrid.

“Dormí muchos años con el sueño de jugar con Real Madrid, hoy se cumple mi sueño, soy muy feliz”, continuó su discurso el delantero francés, que firmó su contrato hasta 2029.

“Gracias al presidente, Florentino Pérez, que confió en mí desde el primer día. Sé que fue difícil, pero estoy acá, soy jugador de Real Madrid”, expresó y se besó el escudo del club de la camiseta.

Un auténtico ‘influencer’

Mbappé no solo tiene valor en lo futbolístico, su imagen también genera dinero. El jugador está asociado con marcas como Nike, el relojero Hublot, la firma de gafas Oakley o la casa de lujo Dior.

Su imagen también ha generado polémica. El 10 de Francia se convirtió en noticia en marzo de 2023 por negarse a participar en una operación de marketing vinculada a la selección gala, tal y como informo L’Equipe. De esta forma quedó claro que la marca Mbappé va mucho más allá del deporte.

Con 119 millones de seguidores en Instagram, sus redes sociales también son un valor de marketing importante. Mbappé es una de las figuras más seguidas en Francia, por lo que las empresas están muy interesadas en que la estrella se asocie con ellas.

No obstante, la imagen de Mbappé no es solo sinónimo de negocios. El francés también desempeña el papel de mecenas a través de la asociación Inspired by KM. Su objetivo es fomentar la actividad deportiva y cultural en jóvenes de entre 9 y 16 años residentes en Seine-Saint-Denis. El proyecto está financiado por el propio jugador y varios de sus patrocinadores.

En 2017, su patrocinador Nike construyó un campo de fútbol urbano en Bondy, ciudad donde creció Mbappé. La marca de ropa deportiva incluso lanzó en 2019 una colección bajo el nombre Bondy Dreams con prendas de color verde, al igual que el AS Bondy, donde comenzó su carrera el futbolista. Sus actividades altruistas no cesan aquí. Al inicio de la pandemia, donó una cantidad importante de dinero a la Fundación Abbé Pierre para ayudar a las personas sin hogar.

Los Mbappé a la puja

de un club francés

Según ha informado Daniel Riolo y RMC, la familia Mbappé estaría interesada en adquirir el SM Caen de la segunda división francesa. “Les digo que están en movimiento para adquirir acciones de este club, de Caen. Me sorprendí mucho cuando supe eso”, confirmó Daniol Riolo a RMC. No obstante, no se embarcarían solos en esta aventura. Según Ouest-France, el rapero Orelsan, natural de Caen, también estaría entre los posibles nuevos accionistas.