Kylian Mbappé se perderá el próximo partido de Francia en la Eurocopa

Luego del exitoso debut en la Eurocopa con triunfo ante Austria, la Federación de Francia tomó la decisión de no operar a Kylian Mbappé, quien se fracturó la nariz tras un duro choque con Kevin Danso.

Lo que si es probable, según pudo averiguar Julien Laurens, corresponsal de ESPN, Mbappé se pierda el próximo partido de Francia en la Eurocopa 2024. El delantero evitó la cirugía por su lesión, confirmó la Federación Francesa de Fútbol, ​​lo que lo habría descartado para la competición, y en su lugar usará una máscara hecha a medida cuando regrese.

Francia no quiere correr ningún riesgo con Mbappé dado que será necesario para el resto del torneo, lo que significa que es poco probable que participe en el partido del viernes y, en cambio, regresará contra Polonia el 25 de junio en caso de que sea necesario.

El propio jugador bromeó sobre la mascarilla que deberá usar cuando vuelva al torneo y publicó en las redes sociales: «¿Alguna idea para una mascarilla?».

Mbappé, que fue trasladado al hospital de Düsseldorf tras el partido, en la madrugada del lunes se incorporó a la concentración y la Federación confirmó que se trabaja ya sobre la protección.

El comunicado que emitió sobre las dos de la madrugada no precisa el tiempo que necesitará para volver a jugar, aunque siempre dentro del calendario de la Euro, por lo que su abandono está prácticamente descartado. «Se fabricará una mascarilla para que el número 10 de la selección francesa pueda plantearse reanudar la competición tras un periodo dedicado al tratamiento», apunta.

El presidente de la FFF, Phillipe Diallo, dijo en una conferencia de prensa el martes que tiene esperanzas de que Mbappé regrese a la Eurocopa.

«Lo visité, tenía una lesión en la nariz, la noticia es bastante tranquilizadora», dijo Diallo. «No habrá ninguna operación a corto plazo. En cuanto a su regreso, hoy es prematuro dar un calendario, vamos a esperar las últimas informaciones del médico esta mañana».

«Todos regresaron tarde de Düsseldorf, por lo que estaremos a la espera de la evolución de la situación. Pero las informaciones sobre la operación que le habría retirado definitivamente del torneo son bastante positivas, pero no es el caso».

Kevin Danso, el defensa austriaco con el que chocó Mbappé, envió este martes un mensaje de condolencia al delantero francés.

«Le deseo una buena recuperación y espero que pueda volver rápidamente a los terrenos de juego», dijo Danso en las redes sociales.

«A los aficionados franceses: lamento que Kylian Mbappé se haya lesionado en nuestro duelo», añadió Danso, que estaba de espaldas cuando la cara de Mbappé le golpeó el hombro.