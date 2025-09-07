L-Gante brilló en el Paseo Ferroviario

Una verdadera multitud se dio cita en el playón del Paseo Ferroviario, convocada por la principal atracción de la segunda noche del festival, L-Gante, que arribó a Formosa por primera vez de la mano de “A Toda Costa”, cerrando una jornada que se destacó por una gran concurrencia en todas las actividades del mega evento.

La gran fiesta deportiva, cultural, comercial y gastronómica organizada por la municipalidad capitalina, a través de su Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, tuvo su punto culminante este sábado con la presencia del popular referente de la cumbia 420, Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, que se presentó, pasada las 1 de la mañana, para delirio de sus seguidores y fans del género, interpretando su repertorio de éxitos.