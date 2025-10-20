L-Gante denunció a Maxi El Brother, su representante, por un millón de dólares

L-Gante decidió poner fin a su relación laboral con Maxi El Brother, su representante desde los inicios de su carrera. La separación, que durante años parecía impensada, se dio en medio de acusaciones cruzadas, sospechas de manejos económicos irregulares y una carta documento que destapó el conflicto. En las últimas horas, el cantante habló en DDM (América TV), el ciclo de Mariana Fabbiani, y confirmó que busca “recuperar el control de su vida y de su trabajo”.

Según reveló el periodista Martín Candalaft en el programa, la disputa entre el artista y su exmanager involucra una cifra millonaria. “Pudimos acceder a una carta documento de L-Gante para con su exrepresentante. A mí lo que me dicen es que la suma que le reclama ronda entre el millón de dólares y el millón cuatrocientos mil”, explicó el panelista. Además, señaló que en el documento se mencionan “contratos suscriptos y percepciones de dinero de las que el artista no fue informado”, lo que el propio cantante califica como un perjuicio económico directo.

El vínculo entre ellos venía deteriorándose desde hace tiempo. Maxi no solo era su representante, sino también su socio comercial y una figura de confianza personal. En múltiples entrevistas, el propio mánager había dicho que “L-Gante es familia” y que compartían la titularidad de la marca del cantante, algo poco habitual en el ambiente. “De todo lo que él ganaba, Maxi percibía el 50%”, recordó Fabbiani al aire. Pero detrás de esa sociedad, ahora el músico asegura que había un “contrato leonino”, con cláusulas que lo perjudicaban gravemente y que, según su carta documento, podrían ser ilegales.

“En mi carácter de artista firmante del contrato de representación suscripto con usted el 1° de abril de 2024, por el cual me comprometí a ceder derechos y otorgar representación por el plazo de cinco años, proceda a rendir cuentas de su actividad como mánager, atento a que he tomado conocimiento de contratos y percepciones de dinero de los cuales no he sido informado”, dice uno de los párrafos citados por el panelista en DDM. En ese mismo texto, el músico pide formalmente la rendición de cuentas y la revocación del poder que le permitía a Maxi firmar en su nombre.

El quiebre sorprendió al entorno del cantante, especialmente porque la relación entre ambos se había mantenido intacta incluso en los momentos más difíciles de L-Gante, como su detención en 2023. “Es bravo porque era familia para él”, comentó Mariana Fabbiani durante la emisión. Luis Perdomo, amigo de ambos, confirmó que trabajaban juntos desde hace unos seis o siete años y que el vínculo era muy estrecho. Sin embargo, según contó, “hace tiempo que Elián no confía plenamente en Maxi y venía reclamándole explicaciones”.

El programa también abordó un costado más delicado de la historia: la situación económica y emocional del artista. “Personas que estuvieron con él me dicen que L-Gante no tiene una casa propia, que cada vez que necesita comprar algo tiene que pedir que le carguen la billetera virtual porque no tiene dinero”, aseguró Candalaft. De acuerdo con la información que expusieron, muchos de los ingresos del cantante “desaparecieron” y él no sabe exactamente a dónde fueron. El periodista incluso citó a allegados que aseguran que el cantante “no tiene plata ni para comprar una gaseosa”, y que esto habría sido el detonante del reclamo formal.

En diálogo con Mariana Fabbiani, L-Gante confirmó gran parte de esta información. “Estoy en una situación de tomar el mayor control que pueda de mis cosas, tanto en el trabajo como en mi vida. En una circunstancia, no lo vi tan así y perdí el control de bastantes cosas”, admitió en vivo. Con tono calmo y reflexivo, agregó: “Me puse a ordenar todo lo posible de la manera más prolija, para poder seguir trabajando con los compromisos que quedan pendientes”.

Durante la conversación, el músico también se refirió a la desilusión que le causó el conflicto con su exrepresentante. “A mi punto de vista, se han dejado pasar bastantes cosas y algunas se fueron de las manos. Otras, quizás, hasta las vi pasar a propósito, y al que perjudica siempre es a mí y a mi familia”, dijo. “Me gustaría ser el culpable yo de si algo malo me pasa”, agregó, en un intento por recuperar su autonomía y evitar nuevos conflictos en su entorno laboral.

Sobre su presente económico, el artista reconoció que está atravesando un proceso de reorganización: “Con dedicarme una semana a esto ya me siento bastante en paz, bastante ordenado, y creo que va a ser aún mejor a medida que pase el tiempo”. También habló de su deseo de iniciar una nueva etapa profesional: “Al fin quiero obtener mi propiedad, que creo que me la merezco, y quedarme con todo lo que he construido yo”.

Mariana Fabbiani destacó su madurez al enfrentar el tema y le preguntó si se había sentido estafado. “Desilusionado, decepcionado, un poco”, respondió el músico, dejando entrever la profundidad del conflicto. Sin embargo, evitó entrar en confrontaciones personales: “Siempre espero algo bueno de una persona en la que confié”, expresó.

L-Gante explicó que el contrato vigente lo vincula con su exmanager hasta 2029, aunque su intención es rescindirlo de manera legal. “Trataría de no incumplirlo, pero voy a buscar la forma de terminarlo o resolverlo”, aseguró. Mientras tanto, adelantó que planea armar un nuevo equipo de trabajo: “Tendría que ser así. Calculo que tendré un equipo renovado dentro de poco. Ojalá así sea”.

El cantante también hizo referencia a su estado anímico y a la necesidad de reencontrarse con sus prioridades. “Puede decirse que bastante triste, pero estoy dedicado a esto todos los días. Me levanto temprano para ordenar todo, seguir los pasos de lo que me propongo el día anterior antes de ir a dormir. Estoy dedicado a la libertad en el trabajo y a seguir cumpliendo con mis objetivos, mis ideales y mis proyectos”, expresó con serenidad.