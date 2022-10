L-Gante lloró al hablar de la pelea con Tamara Báez y se quejó por no poder ver a su hija

Compartir

L-Gante está pasando por un momento difícil por el conflicto que tiene con su ex, Tamara Báez. El cantante y la influencer se separaron en malos términos y ahora están en medio de una batalla judicial. La influencer denunció al artista por violencia familiar, económica, patrimonial, acoso, amenazas y hostigamiento.

“La maldad te hace olvidar de la lógica”, señaló muy enojado Elián Ángel Valenzuela en una entrevista con el programa Socios del espectáculo (El Trece) respecto a las acusaciones de la madre de su hija, Jamaica, quien esta semana se había quejado porque en su casa estaban faltando zapatillas, un auto y una moto.

Además, explicó el motivo por el mantiene una postura distinta a la de Tamara frente a los medios: “¿Sabés cómo soy caballero? Manteniendo el silencio, no hacer lo que hace ella, ponerse en contra de la madre de mi hija, que quede para la historia lo que ella hizo o dijo contra mí. Acá, yo tranquilo, a disposición a arreglar lo que sea y que la cuenten”.

Luego, L-Gante se quejó del daño que le hacen a su madre: “Banco que se la agarren conmigo. Tengo que bancar que ensucien a mi mamá que es una señora mayor que no tiene nada que ver, cuando yo sé bien que la mamá de ella a veces fui y me quiso hacer que la fui a amenazar, que esto, que aquello”. Cuando el periodista Santiago Riva Roy le preguntó si había amenazado a su ex, el artista respondió: “No me hace falta”.

También se refirió a las exigencias económicas de su ex: “A mi hija no la puedo ver hace mucho tiempo. Parece como que tengo que pagar un secuestro… ¿No te gusta este monto? Bueno, dale, te doy más. Yo quiero ver a mi hija, este tiempo es cuando la bebé es chiquita y crece y este tiempo yo me pierdo las cosas que está aprendiendo y todo eso”.

Incluso, el intérprete se emocionó al punto de ponerse a llorar cuando recordó que había salido a defender a Báez en los distintos medios. “¿Sabes qué pasa? Yo me acuerdo bien, salí en todos los canales diciendo que era la persona que me apoyaba”, cerró el músico, con la voz quebrada y se fue a su vehículo sin dar más declaraciones.

Recientemente, L-Gante fue noticia por un conflicto que tuvo con agentes de la Policía. Tal como se vio en un video al que accedió Teleshow, el cantante mantuvo una fuerte discusión con agentes de la Policía cuando regresaba a su casa en auto con amigos, luego de presenciar el show de Daddy Yankee en la cancha de Vélez Sarsfield.

Al llegar a la cabina del peaje de la autopista Ricchieri ocurrió el violento episodio. “¡Bajá Elián, bajá!”, le grita un policía al músico en reiteradas oportunidades. En un momento de la filmación se observa cómo uno de los agentes lo señala con una mano mientras que en la otra, colocada sobre el pecho, tendría un arma. “¡Guarda el fierro, salame! Bajo del auto, ¿pero qué me venís a apuntar?”, dice Valenzuela apenas desciende del vehículo. “¡No me apuntes, no me toques!”, agrega, en medio de forcejeos con los policías.

Lo cierto es que, tras este lamentable episodio, el músico brindó una entrevista en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en América, donde habló de lo sucedido. “Ninguno me revisó, yo tengo registro, tengo todo. Y tampoco venía a exceso de velocidad, aunque esa es la infracción que me pusieron porque como actuó mal el policía en el procedimiento, después se quería morir cuando vio que lo estaba filmando”, explicó el músico.

“Frené y estuve dispuesto a que me pidan los papeles, pero con tres armas apuntándome a la cara lo primero que hice fue encararlo y decirle que baje eso ¿Cuántos casos hay que a la policía se le escapa un tiro? Andá a saber si estaba bajo efecto de cocaína, se asusta y mete un tiro”, sostuvo Elían. En tanto, contó que se bajó de su vehículo para que no le apunten al resto de las personas que iban con él. “La primera reacción fue decirle eso, el policía se dio cuenta que había actuado mal. Y dibujaron una infracción, pero no era eso porque yo iba respetando la máxima”.

