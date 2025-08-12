L-Gante se reconcilió con Tamara Báez

L-Gante decidió ponerle fin a las especulaciones y confirmó públicamente su reconciliación con Tamara Báez, la madre de su hija, Jamaica. Tras un período marcado por rumores y apariciones junto a Wanda Nara, el cantante decidió priorizar su vida familiar y aclaró el verdadero estado de sus relaciones personales.

“Volví con Tamara, en el mejor de todos los sentidos, estamos bien. La familia es lo primero”, aseguró en conversación telefónica con Los Profesionales de Siempre (El Nueve). La noticia de la reconciliación se conoció luego de que el cantante compartiera en redes sociales un video en el que se lo veía en la intimidad de su hogar junto a la influencer y su hija. La escena, que mostraba a la familia reunida, avivó rápidamente las sospechas de un acercamiento definitivo.

Poco después, el propio artista confirmó que había retomado la relación con ella. “Ahora me siento rebien. Volví de Europa, donde estuve un mes haciendo muchos shows, cansado, queriendo volver a casa, y ahora que vine, acomodé un montón de cosas”, relató sobre el contexto en el que se produjo el reencuentro.

El acercamiento entre ambos no fue planificado. Según relató el músico, todo ocurrió de manera espontánea y en medio de una situación inesperada. “Me costó volver a encontrarme con Tamara, volver a hablar. La reconciliación fue porque ella estaba en conflicto con su expareja, y un día habíamos hablado de que yo tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín. Llegué y resulta que mi hija no había ido, así que me acerqué a su casa. Me abrió pensando que era el hermano, hablamos y está todo bien”, explicó, risueño.

Durante la entrevista, L-Gante no ocultó la dificultad que implicó retomar el contacto con su pareja. “¿Sabés lo que me costó también volver a encontrarme con Tamara, poder hablar y todo eso? ¡Fue un montón!”, reconoció. El cantante subrayó que nunca dejó de estar enamorado de la madre de su hija, que la familia siempre ocupó un lugar central en sus prioridades y no descartó la posibilidad de ampliarla en el futuro.

El regreso de Elián Valenzuela, el nombre real del cantante, a Argentina, tras una gira por Europa, marcó el inicio de este nuevo capítulo en su vida personal. En tanto, sobre su vínculo con Wanda Nara, fue categórico. Ante la consulta sobre si la relación con la empresaria había sido solo un “pasatiempo”, respondió sin titubeos: “Olvidate que sí”. El intérprete de “Bar” y “Otra poesía” aclaró que con la conductora mantiene únicamente una amistad y que cualquier especulación sobre un romance quedó descartada.

“Con Wanda somos amigos, tendrá que seguir así”, sentenció. Además, relató que la última aparición pública junto a la animadora de Love Is Blind, cuando ambos asistieron a una función teatral de la madre del cantante, generó una discusión con Tamara. “A Wanda la vi bien el fin de semana, vino a ver a mi mamá al teatro. Estaba invitada, yo sabía que iba a ir, y me generó una discusión con Tamara. Cada uno fue por su parte a ver a mi mamá”, detalló.

Consultado sobre la reacción de la influencer ante la presencia de la empresaria, L-Gante reconoció que la situación no fue sencilla. “La verdad, la cara de Tamara ya dice que no”, comentó entre risas, cuando le preguntaron por la posibilidad de que ambas coincidan en una reunión familiar. A pesar de las diferencias, manifestó su intención de mantener la armonía y cuidar el bienestar de su hija. “Vamos a tratar de manejarlo lo mejor posible. No soy de desearle el mal a nadie. En cierto momento, cuando estaba con Wanda, le aconsejé que luche por recuperar a su familia y que se lleven bien”, expresó.