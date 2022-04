L-Gante sorteará un millón de pesos entre sus seguidores de las redes sociales

Compartir

Desde que explotó su carrera musical, Elián Ángel Valenzuela -conocido popularmente como “L-gante”- está en boca de todos. A veces, por las repercusiones de sus canciones; otras, por los escándalos en los que quedó envuelto luego de que lo acusaran de ser violento con fanáticos en más de una oportunidad, pero ahora el cumbiero oriundo de General Rodríguez dio que hablar a raíz de un anuncio que hizo en sus redes sociales.

Luego de la forma en la que se revolucionaran sus seguidores días atrás a raíz del sorteo de un celular de alta gama, en el que una joven cordobesa se llevó el premio, el cantante fue por más. “Tengo ganas de regalar un millón de pesos en Argentina. Hasta ahora te dejo esa data. Estate atento, chequea la info”, manifestó a través de un video que posteó en su perfil de Instagram y aseguró que esta acción tiene como fin “alegrar la casa” del que se consagre como ganador. L-Gante no dio mayores detalles acerca de cómo será el sorteo, ni de cuándo lo realizará e instó a prestar atención a sus próximas publicaciones en redes para poder anotarse.

Actualmente, el creador de la “cumbia 420″ se encuentra de gira en México, donde tiene programada una serie de conciertos con gran éxito, en contraste con los problemas que afronta en la Justicia Argentina. El primer escándalo se desencadenó en la presentación de la pelea entre “Chino” Maidana y Yao Cabrera, en la que lo acusaron de amenazar con una copa rota a Christian Manzanelli,ex representante del youtuber, luego de una pregunta que el hizo. Por este hecho Manzanelli radicó la denuncia junto a Fernando Burlando en donde se lo acusa de “presunto homicidio simple en grado de tentativa y amenazas agravadas”.

Luego, se difundieron imágenes de una pelea en la que el cantante habría golpeado y amenazado a un vecino que supuestamente le quiso robar. La UFI N°9 de la zona hizo un allanamiento para corroborar si había un arma de fuego, pero no encontraron nada en su casa de General Rodríguez. A fines de marzo, un fanático lo denunció por agresión física. Según se relata en la acusación el artista golpeó con un arma de fuego en la cabeza a un joven de 17 años que le había pedido una foto a la salida de la casa de la mamá.

Alejandro Cipolla, abogado del cantante, había manifestado a Teleshow que no comprendía el motivo de la denuncia ya que al momento en el que aseguran habría ocurrido el hecho, él no se encontraba en el mencionado domicilio: “No se sabe ni siquiera quién es ni qué pasó, es una ridiculez”.

El letrado aseguró además que iniciarán acciones contra la familia del menor que dijo haber sido agredido por “falsa denuncia, daños y perjuicios”. Además agregó que ni el papá de Jamaica ni su familia conocen a la presunta víctima.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 10 de General Rodríguez, fiscalía en la que ya tenía Elián otra causa radicada. Según dijeron en Radio Municipal, de dicha localidad, el joven agredido se desvaneció en la plaza que queda cerca de la casa del músico y que la policía lo trasladó al hospital ya que la ambulancia no llegaba.

