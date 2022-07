La 134ª Exposición Rural de Palermo volvió después de dos años de ausencia

Compartir

La 134ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que se desarrollará en el predio de la Sociedad Rural en el barrio porteño de Palermo, tuvo su inicio este martes con el tradicional corte de cinta y el ingreso del primer animal, tras dos años de interrupción de la tradicional muestra por la pandemia de Covid-19.

En el acto de apertura participaron el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; los integrantes de la Mesa de Enlace: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el secretario de Agricultura de la Nación, Matías Lestani.

Se trata de la primera vez en más de dos años que se realiza la tradicional exposición ya que las ediciones de 2020 y de 2021 se cancelaron a causa de la pandemia de Coronavirus.

La exposición podrá ser visitada a partir del jueves 21 y hasta el 31 de julio, de 9 a 20.

En el acto de apertura, por parte del Gobierno Nacional estuvo presente el secretario de Agricultura, Matías Lestani, quién en diálogo con los periodistas presentes negó que el Gobierno planee implementar un tributo a la renta inesperada al sector agrícola, y estimó que a partir de «fines de agosto y comienzos de septiembre» habrá una mayor liquidación de divisas por parte de los productores de soja.

«El Ministerio (de Ganadería, Agricultura y Pesca) fue claro con la renta inesperada. El productor no la pudo captar porque subió el valor del producto pero también el de los insumos», subrayó Lestani

El funcionario nacional enfatizó que «no hay tanto retraso» en las liquidaciones del sector según muestran los índices pero que, en todo caso, se trata de una «decisión normal» de los productores.

«Uno vende estratégicamente maíz, trigo, soja dependiendo de cuándo te conviene. Normalmente el grano que más se guarda estratégicamente es la soja y entonces, en ese sentido, creo que el productor lo que va a hacer es ir vendiendo a medida que vaya necesitando ir comprando los insumos para la (cosecha) gruesa», puntualizó el secretario.

Por su parte, en referencia a la propuesta de baja de las retenciones deslizada ayer por el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, con el objetivo de estimular la venta de soja, Lestani indicó que la misma «será evaluada por el Banco Central y por la ministra de Economía (Silvina Batakis) que son las áreas de injerencia en eso puntualmente».

Por otro lado, el titular de la SRA, Nicolás Pino, subrayó que «no hay molestia» desde el sector por la ausencia del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, ya que con la presencia de Lestani «evidentemente el Gobierno quiso estar presente en este evento».

«Es realmente emotivo después de dos años ver que el campo no se detuvo nunca y poder reabrir las puertas de la Exposición Rural», afirmó en el discurso de apertura. Pino consideró que «la brecha cambiaria» es «más nefasta que los derechos de exportación», los cuales, insistió que son «ilegales en momento», y rechazó que el cese de comercialización del último 13 de julio haya sido de carácter «partidario».

«Lo que pasó era marcar al Gobierno nacional un llamado de atención importante», explicó y descartó, por el momento, futuras medidas ya que el sector espera «ver como se reacciona ante este llamado». Pino señaló que al presidente Alberto Fernández se lo invitó formalmente para la asistencia a la exposición, pero que aún «no ha dado respuesta».

«Al Presidente le diría que confíe en el sector más competitivo de la Argentina y que se siente a disfrutar del potencial del campo», señaló en declaraciones a los periodistas presentes.

A su vez, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó que la exposición «es uno de los eventos en el año en la ciudad que más gente concentra, invita y convoca».

Tras lo cual, subrayó que el campo «es uno de los motores del potencial enorme de crecimiento que tiene el país», pero que el mismo «está maniatado, trabado y muy frenado».

«Trabas, impuestos, brechas, una maraña burocrática que está trabando el potencial que todos coincidimos que es enorme en cuanto a dar puestos de trabajo, invertir más y generar más divisas que son tan necesarias en este momento». En ese marco, el alcalde capitalino propuso «tener un plan» con «reglas que se mantengan en el tiempo», porque «las inversiones y los proyectos en el campo son todos a mediano y largo plazo».

Del mismo modo, pidió «potenciar la inversión en infraestructura» y «bajar los costos de logística sobre todo para llegar a los puertos», además de buscar «incorporar valor agregado» a los alimentos.

Consultado sobre las reuniones de la ministra de Economía, Silvina Batakis, con diversos gobernadores, Larreta negó que lo hayan convocado y, al mismo tiempo, aseguró que no va a pedir una reunión.

