La 33° Fiesta Provincial del Teatro tendrá lugar del 3 al 6 de octubre

Las entradas serán a la gorra y en competencia estarán seis obras.

La Fiesta Provincial del Teatro de Formosa tendrá lugar del 3 al 6 de octubre, presentando una amplia programación que incluye seis obras en modo selectivo, funciones de espectáculos invitados de las provincias de Corrientes y Chaco, espacios de intercambios entre elencos y jurados, talleres, conversatorios y jornadas de capacitación.

Al respecto, Graciela Galeano, representante provincial del Instituto Nacional del Teatro (INT), brindó detalles de la organización y consideró que “en este contexto tan difícil, es un desafío poner la fiesta provincial en escena”.

En este sentido, señaló que en términos de producciones, este año ha sido “difícil”, y lamentó que “han habido muchas propuestas que no han podido todavía arribar a su fin en la producción de obra porque la situación política, social y económica nacional también ha impactado de lleno a la comunidad artística, que siempre es la primera afectada en los recortes presupuestarios”.

Asimismo, subrayó que este evento “es posible gracias al trabajo colectivo entre el INT y la cogestión del Gobierno de la provincia de Formosa, específicamente con el Ministerio de Cultura y Educación, que siempre nos acompaña a través de la Subsecretaría de Cultura y podemos llevarlo a cabo”.

Puntualizó que “en competencia son seis obras”, recordando que “el año pasado contamos con 16 obras”.

Además, indicó que “hay tres obras invitadas, una va a realizar la apertura en el Teatro de la Ciudad, el 3 de octubre, pero también se llevará a cabo en Comandante Fontana y Clorinda, lugares que recibirán a la obra de la Fiesta Provincial del Teatro de Corrientes”.

Galeano también mencionó que “esto lo podemos llevar a cabo por la ley que se ha luchado tanto, que es la Ley Nacional de Teatro”, y expuso que “si hay algo que está sosteniendo la actividad teatral desde el Instituto Nacional de Teatro es la defensa de nuestra ley que ha llevado muchísimos años de lucha para poder hoy respaldar a la comunidad teatral”.

Y comentó que las entradas van a ser a la gorra “porque en un año tan difícil necesitamos cubrir a quienes trabajan en los espacios independientes, oficiales y será exclusivamente para las salas y para el personal técnico que es el que más trabaja en el detrás de escena”.

Funciones

Respecto a las obras en competencia, explicó que el cuerpo de jurados que evaluarán los espectáculos participantes estará integrado por Alejandro Barboza (Jurado Nacional del INT), de Corrientes, Mirna Capetinich y Néstor Roa, ambos del Chaco.

En tanto que la programación de funciones comenzará el jueves 3 a las 18.30 horas en el Auditorio Teatro de la Ciudad, con el acto de apertura y función de “Volver (Tragicomedia del retorno)” del grupo Los Bombonic (obra invitada). Luego a las 20.30 horas en La Hiedra 230 – “Que me dea” del grupo Arte Facto.

Por su parte, el viernes 4, comienza a las 18.30 horas en el Galpón C con la presentación de “La ruta de Kamishibai” del grupo La Meca. A las 21.30 en el Centro Cultural Municipal será el turno de “La gota” del grupo de teatro independiente Las Dulces Horas.

El sábado 5 a las 20 horas en el Galpón C la obra “Invisibles” del grupo STAMPA Productora tendrá su momento; y a las 22 en La Mandinga, “La Aguela C” del grupo Kajay Teatro.

Finalmente, el domingo 6, a las 20 horas en el Galpón C se presentará “Chau Misterix” del grupo STAMPA Productora; a las 22 en La Mandinga, será el turno de “Pastiche sin filtro” de un elenco invitado de Resistencia, Chaco; y llegada las 23 horas en La Hiedra 230, tendrá lugar el acto de cierre y lectura del acta del jurado.