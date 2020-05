«La AAT está en contacto permanente con los chicos desde los 8 hasta los 20 años»

Compartir

La Asociación Argentina de Tenis publicó la primera entrega de un ciclo de charlas conducido por Mariano Zabaleta y Mercedes Paz. El Vicepresidente primero conversó con Guillermo Coria, en una entrevista marcada por el tono reflexivo del ex número 3 del mundo.

Cada uno desde sus hogares en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, Zabaleta y Coria mantuvieron un extenso diálogo con mucho énfasis en la formación del jugador de tenis y el rol del entrenador.

A continuación, algunas declaraciones destacadas de Guillermo Coria:

“El colegio es fundamental, nunca deben dejarlo. Yo a los 13 años me fui a los Estados Unidos y dejé todo. Hoy tenés muchas herramientas. No es necesario hacer eso, podés quedarte en tu ciudad y buscarle la vuelta con el colegio y entrenar. La edad del tenista se estiró”.

“La AAT está en contacto permanente con los chicos desde los 8 hasta los 18-20 años y con los entrenadores o profes a quienes se capacita. Hoy no hay excusa, no es necesario dejar el colegio. Hay muchísimas más herramientas que te ayudan a no tener que irte a vivir solo a los 13 años. Fue lo que me faltó a mí, esa enseñanza, esa contención y no tener que administrar la plata y vivir solo a esa edad. Eso me llevó a ser más cerrado y a ocultar mis emociones con mis viejos y con mi entrenador. Hizo que me perdiera momentos y viajes especiales, cosas que hacen a la personalidad de un chico.

“Lamentablemente, no tuve fracasos en Junior, siempre fui la figura. Llegar con 18 o 19 años a estar entre los primeros es un cambio enorme. Es complicado, porque te dan todo lo mejor, la mejor habitación del hotel, el chofer privado, y a uno, sin experiencia, todo eso le juega en contra”.

“A los chicos les digo que confíen en la familia, en el equipo de trabajo, que escuchen. Ser un fenómeno en junior no te garantiza ser bueno más adelante. Es una etapa para formarse, para aprender”.

“El rol del entrenador es fundamental, se ve más cuando sos más grande. Me hubiera encantado que a los 18 o 20 años me pusieran los puntos, pero a veces el entrenador, por no perder su trabajo, no lo hace. Es fundamental que te paren el carro de entrada. Si lo hacen con respeto y fundamentos, los padres y los chicos tienen que entender por qué el entrenador te dice eso”.

“Disfrutaba mucho jugar y ganar, pero no como lo disfrutaría hoy si viviese de nuevo esos momentos. Fue mi personalidad, mi forma de ser. Era consciente de que me equivocaba, pero no tenía los huevos para pedir perdón, para abrirme. No tenía la experiencia ni la madurez para expresar las cosas. Igual, eso me llevó a ser N°3 del mundo. Tal vez, si no lo hacía, no hubiera llegado. No lo sé. Quizá si me abría, hubiera podido extender más mi carrera”.

“Tenía que estar al 100% todo el tiempo, porque no tenía un saque ganador o una derecha ganadora como Del Potro, por ejemplo. Si bajaba la intensidad física o mental, el partido se me complicaba. Eso me llevaba a desgastarme, por eso me cuidaba mucho. Yo estaba todo el tiempo en el vestuario, no quería salir a caminar para no llegar cansado al día siguiente. Yo era insoportable, no me bancaba ni a mí mismo. No me relajaba”.

“Cuando sos padre, te das cuenta de todas las pavadas por las que te preocupaste alguna vez. Te ayuda a valorar otra cosas. Lamentablemente, con el accidente de mi hijo yo tuve que pasar por una situación límite para entender que de un segundo para el otro se te viene el mundo abajo. No hay que ser ni tan obsesivo ni amargarse por el deporte, y menos por el tenis, donde el 90% de las veces perdés”.