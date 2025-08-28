La Academia y su divertida manera de desmentir rumores

La Academia utilizó el humor para alejar las versiones de conflicto interno entre el DT y el arquero tras lo sucedido en Copa Libertadores.

Racing brindó una clase magistral este miércoles de cómo las redes sociales pueden utilizarse para, mediante el humor, desmentir versiones o alejar rumores sobre un conflicto interno.

El club de Avellaneda publicó una sesión de fotos con Gustavo Costas y Gabriel Arias, posando sonrientemente con guantes de boxeo en uno de los rings de la Academia de Boxeo Horacio Accavallo, perteneciente a la institución.

Esto se debe a que la semana pasada, en el choque de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el arquero se mostró ofuscado cuando tuvo que salir reemplazado antes de los supuestos penales ante Peñarol. Un partido que finalmente fue triunfo académico por 3-1 sin necesidad de ir a los tiros desde los doce pasos.

“La única pelea verdadera es la que vamos a dar en todos los frentes. Todos juntos, más que nunca”, agregó la Academia en sus posteos, como una manera de apagar las versiones periodísticas que hablaban de un malestar interno ya que Arias prácticamente no participó de los festejos por el pase a cuartos y, además, este fin de semana tuvo un mal partido ante Argentinos Juniors por el campeonato local.

Racing compró a Toto

Mientras tanto, San Telmo confirmó que Racing le compró el 80% del pase del mediocampista ofensivo Adrián “Toto” Fernández por 800 mil dólares, según reportó el club de la Primera Nacional.

Sin embargo, la cifra que le quedó al «Candombero» es considerablemente menor ya que deberá pagar: el 15% de venta al jugador (120.000 dólares), el 8% de seguridad social (64.000 dólares), el 2% a la Asociación del Fútbol Argentino (16.000 dólares), el 0,5% a Futbolistas Argentinos Agremiados (4.000 dólares) ; y el 10% sobre el resultado neto al Club Colegiales (59.600 dólares), por cláusula de vidriera. En definitiva, se quedó con 536.400 dólares.

Fernández, de 24 años, llegó a Avellaneda, su ciudad natal, en enero a través de un préstamo y suma 13 partidos y una asistencia hasta el momento