Vera: “La actividad comercial está pasando por un estado calamitoso”

Compartir

Linkedin Print

La Cámara de Comercio de Formosa emitió un documento en rechazo a las declaraciones del presidente de la Federación Económica, Enrique Zanín, donde elogia la recuperación económica, en este marco el empresario Fredy Vera en comunicación con el Grupo de Medios TVO, dijo “no sé porque calles camina, pero los comercios no nos recuperamos”.

“Estuvimos reunidos en la Cámara de Comercio frente a las manifestaciones que realizó el presidente de la Federación Económica, Enrique Zanín y por la discrepancia a sus declaraciones enviamos una nota manifestando nuestra gran diferencia en sus declaraciones, donde dijo que ‘la actividad de Formosa esta con la economía en alta’, por eso nos preguntamos en qué Formosa está viviendo, porque lo que estamos acá nuestra economía está por el piso”, expuso el Secretario de la Cámara de Comercio.

Y continuó: “Se va a dar cuenta si es que recorre el centro comercial de Formosa que realmente es lastimoso; y si bien nuca fuimos floreciente en la actividad privada en gran escala, pero todos los que estaban en el centro tratando de sumar, de ser exitoso en cada tarea que se hacía y hoy veos un desierto terrible, realmente no se por dónde camina”.

“Es algo que te golpea fuerte ver a la actividad comercial pasando por este estado realmente calamitoso”, añadió Vera.

Al mismo tiempo aclaró que “por más que hoy parte de la comunidad pueda abrir sus puertas, esto no te asegura que el negocio funcione, porque sigue todo restringido y la gente no puede circular, entonces abrís la puerta y estas esperando que alguien ingrese”.

“Esto va a seguir por mucho tiempo porque es una política muy erróneas de Formosa, mantenernos en este encierro 14 días irrecuperable de la economía de los comercios. Los locales que cerraron es porque se fueron fundidos”, lamentó.

El empresario manifestó su repudio a las declaraciones del presidente de la Federación Económica de Formosa, Enrique Zanín: “Tienen que volver a la realidad y mirar porque está lejos de representar a lo que son la parte privada de Formosa y ese es nuestro mensaje como Cámara que estamos en total desacuerdo y no vamos a permitir que como socio de la Cámara de la Federación nos involucren de que nosotros estamos de acuerdo con sus declaraciones, cuando habla de la Federación Económica nunca solicita una reunión para poder participar, esto es lo que él declara de manera personal”.

Por otro lado, aseguró que nunca fueron convocados para discutir con el Gobierno en el marco del Consejo Covid19, “jamás quisieron escuchar nuestra voz porque nosotros somos críticos, de las cosas que se hacen bien se aplauden y de las que no decimos”.

Compartir

Linkedin Print