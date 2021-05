“La actividad comercial no contagia”, dijo Fredy Vera y pidió vacunas para el sector

Compartir

El secretario de la Cámara de Comercio, Fredy Vera informó que en la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación se realizó una reunión virtual para analizar la situación del sector privado de la provincia, en la que participaron legisladores y representantes formoseños en el marco de la Pandemia por COVID-19.

En este sentido, aseguró que “el comercio en Formosa está atravesando una situación preocupante”, y añadió que “la actividad comercial no contagia”, además pidió vacunas para que el sector pueda abrir.

“En la reunión que se llevó a cabo estuvieron presentes un grupo de comerciantes formoseños y por el sector de la Cámara fue representada por Marcos Amarilla que pusieron en conocimiento a los diputados de la Nación la realidad de Formosa en cuanto a la cantidad de cierres de locales que hemos tenido durante la pandemia y el estado e los comercios que se están fundiendo”, manifestó.

A su vez detalló que durante la reunión se puso en manifiesto las medidas de restricción que se viene tomando en la provincia, “hicimos hincapié en que hubo una reacción muy fuerte en el país a partir del cierre de 9 días con el DNU presidencial y nosotros en Formosa llegamos a 30 días de cierre y con resultados pésimos; porque si hubiesen bajado los contagios estaríamos todos contentos y está bien, pero eso no ocurrió en la provincia y continúan insistiendo con el cierre”.

Ante esto cuestionó al diputado nacional Fernandez Patri, “durante la reunión tuvo una constatación fuera de lugar, diciendo que esta medida solo afecta a las cuatro avenidas principales de la ciudad de Formosa”.

“Te da lástima escuchar estos tipo de expresiones porque él fue Ministro de Turismo y debería conocer el sector comercial, y no decir que solamente dentro de las cuatro avenidas la gente está mal y afuera está todo bien, esto es una ignorancia un desconocimiento que realmente es una falta de respeto para todo nuestro sector y más para aquellos comerciantes que se están fundiendo”, aseveró Vera.

En este marco, sostuvo que “la economía afecta a nivel país, no es solo en Formosa”, y añadió que en la reunión, “hubo un debate más bien político entre los distintos sectores y el único que llevó un proyecto impositivo para alivianar la situación de los comerciantes que están cerrando, fue el diputado Ricardo Buryaile”.

“Nosotros no queremos estar en sus discusiones políticas, lo único que nos interesa es trabajar, queremos que vacunen a nuestros empleados”, pidió el Secretario de la Cámara de Comercio.

Y remarcó, que utilicen el mismo criterio con el que vacunan a los presos en las carceles, “nosotros decimos que vacunen los lugares donde hay mayor concentración y mayor circulación de personas que son los supermercados, los comercios y las farmacias que es donde va la gente va, entonces vamos a minimizar la posibilidad de contagio”.

“Nosotros tenemos que abrir, cumplimos con todos los protocolos y en los comercios la circulación es ínfima. Si en los supermercados donde la circulación es más masiva, pero que tomen el ejemplo de la provincia de Chaco, que se llegó a un acuerdo para vacunar a todos los empleados de los supermercados y de las farmacias y a los comercios chicos que anoten hasta tres empelados por local para vacunarlos”, expuso.

Y resaltó que “ahí hay un sentido común porque es minimizar la posibilidad de contagios, porque son lugares donde la gente necesita ir”.

“Con la situación que estamos pasando nosotros a los clientes los vamos dejando pasar con turno, con la sanitizacion tanto de adentro como de afuera del local, porque todos nuestros empleados están con el equipo para evitar cualquier tipo de contagio, sabemos que si bien se puede llegar a dar un caso estamos poniendo todo para evitar, para eso invertimos y respetamos los protocolos sanitarios”, aseguró

De esta manera, el empresario señaló que “el comercio no contagia y está a la vista, estuvo cerrado un mes y los contagios se fueron dando igual”.

