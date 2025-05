La actividad de la F1 en la que participó Colapinto

La Fórmula 1 desembarcó en el Principado para lo que será el Gran Premio de Mónaco, en uno de los circuitos más desafiantes del calendario, pero mientras tanto los pilotos aprovechan estos días para participar en distintas actividades relacionadas a la Máxima, como les sucedió a los hombres de Alpine, Franco Colapinto y Pierre Gasly.

La dupla de la escudería francesa asistió a la premiere de la película F1, que está protagonizada por Brad Pitt y será estrenada en los últimos días de junio próximo. “Estoy aquí en Mónaco, listo para ver la película de F1”, anticipó Franco en un perfecto inglés, en un video publicado por su equipo a través de redes sociales.

A la salida del evento, interrogó al propio Pierre sobre qué le pareció el estreno: “Debo decir que realmente me encanta la producción, fue increíble. Creo que realmente te sumerges en el mundo de la Fórmula 1 y en nuestro mundo de pilotos. Espero que les guste, estoy seguro de que les gustará, sobre todo el actor principal, ja, pero no, creo que todos salimos muy bien en ella. Muy buena”. A continuación, Colapinto también tuvo elogiosas palabras sobre la filmación: “Pasenlo bien chicos, es genial, estoy seguro de que les va a encantar”.

Su presencia para ver el film se suma a lo ocurrido durante la jornada de este martes, en la que pasó junto a Gasly por la Alfombra Roja del Festival de Cannes, donde se premia a las producciones cinematográficas de todo el mundo. Las fotos del joven bonaerense con un smoking negro y camisa blanca no tardaron en viralizarse en diversas plataformas. “Hoy aprendí lo que es un smoking y un moño”, expresó Colapinto en un posteo.

En la cita de este miércoles no pudo sentarse al lado de Pierre porque la cuenta especializada @TodoF1__Noticia, encargada del día a día de la categoría en Twitter, precisó que el argentino se ubicó entre otros dos de sus colegas: Alex Albon y Liam Lawson. El primero fue su compañero en la Fórmula 1, durante lo que fue su breve paso por Williams en el cierre de 2024, mientras que el segundo pilota en Racing Bulls (RB), pero se informó que Red Bull estaba entre Franco y él para ocupar la butaca saliente que dejó Sergio Checo Pérez. Lo que pasó es historia: Lawson comenzó el año como compañero de Max Verstappen, duró dos carreras antes de ser desplazado por Yuki Tsunoda, y regresó a RB.

Incluso, el neozelandés salió en defensa de Jack Doohan, luego de que el rookie de Alpine fuera desplazado por el argentino al cabo de seis carreras: “Hablé con Jack, y realmente para él es muy duro. El deporte es así, ha hecho suficiente como para llegar a la F1 y ha demostrado que debiera haberse quedado“. Lawson es el mismo que, en la serie Drive To Survive, de Netflix, llegó a decir: “Es frustrante cuando veo a pilotos con mal desempeño. Siento que podría hacerlo mejor”. Y los números de Doohan hablan solos: no sumó puntos en 6 GPs, acumuló dos abandonos, nunca pasó a Q3 y le quitaron cuatro puntos de la Superlicencia por dos errores en el GP de China.

Tras la decisión de Alpine de reemplazarlo, Franco Colapinto cerró en el 16° lugar del GP de Imola y, a la espera de lo que será Mónaco, se mostró ansioso de ver la película de la Fórmula 1: “Estoy súper emocionado de ver de qué se trata. No sé nada de momento, dos horas y media de película, así que estoy deseando verla. Vamos a ver, vamos a disfrutar de esto. Después les daré un poco mi opinión”.

El largometraje dirigido por Joseph Kosinski fue filmado durante los mismos fines de semana de carrera y cuenta, según un comunicado de la F1, el camino de Sonny Hayes, el personaje interpretado por Brad Pitt, quien encarna a un antiguo prodigio de la Máxima que vuelve después de un accidente que amenazó su carrera y enfrentará tramos turbulentos hacia la redención, con intensas rivalidades y demonios personales.