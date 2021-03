La actriz Gal Gadot anunció que está embarazada

Compartir

Por medio de las redes sociales, la actriz israelí Gal Gadot, de 35 años, anunció que está embarazada. A través de una dulce postal junto a sus dos hijas y su marido, Yaron Varsano, la intérprete compartió la feliz noticia con sus millones de seguidores en Instagram. “Aquí vamos de nuevo”, dijo la estrella de Hollywood, quien ya es mamá de Maya (3) y Alma (9).

Gadot está casada con Varsano, un desarrollado inmobiliario, desde 2008. Tanto su esposo como sus hijas compartieron pantalla con la famosa actriz el año pasado con un breve cameo al final de la película “Wonder Woman 1984″, que tuvo una recepción mixta por parte de la audiencia y la crítica.

“Significó mucho y especialmente en esa escena tan especial”, le dijo la actriz al periodista Kevin McCarthy de GoodDay DC. “Tengo dos hijas, ambas aparecieron. La mayor apareció con Asa, el hijo de la directora Patty Jenkins, y luego la menor, de quien estaba embarazada durante las re-filmaciones de ‘Wonder Woman’, aparece con mi esposo”, compartió Gadot.

“Tenerlos capturados en la película conmigo, porque son parte de ella, significó mucho, y es un recuerdo increíble, asombroso, que siempre apreciaremos”.

Gadot se ha referido en el pasado a su experiencia con la maternidad y sus sensaciones generales al respecto. “Es cursi, pero me siento como la Mujer Maravilla cuando doy a luz. Cuando das a luz, te sientes como un dios. Como, ‘¡Dios mío, hice esto!’ Lo mejor es ser madre y dar vida “, dijo la actriz en mayo de 2017.

La exitosa artista intentó mantener su embarazo el secreto y, de hecho, casi nadie notó su estado durante su aparición en la entrega de los Globos de Oro que tuvieron lugar en la noche del pasado domingo, en la que se fue una de las presentadoras de la gala realizada de forma virtual.

La actriz fue el centro de atención cuando desfiló ante los fotógrafos en la alfombra roja. Deslumbró con un minivestido blanco aperlado de Givenchy. Completó su look con joyería de diamantes de Tiffany & Co y fue considerada una de las más elegantes de la noche.

Tras su elección de vestuario, algunos usuarios que seguían la premiación desde sus casas se preguntaron si la actriz podría estar esperando su tercer hijo. La propia actriz lo confirmaría horas más tarde con una fotografía en la que su esposo le toca el vientre.

En diciembre del año pasado se dio a conocer que Gadot y la realizadora Patty Jenkins están oficialmente a bordo de “Wonder Woman 3″, que aún no tiene fecha de estreno.

