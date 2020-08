La ADC analiza jugar en “burbujas” la Liga Nacional 2020/2021

Compartir

Da la sensación que el contexto para la vuelta de la Liga Nacional de Básquetbol parece muy lejano todavía, por ello la Asociación de Clubes (AdC), con su presidente Gerardo Montenegro a la cabeza, ya analizan diferentes alternativas para un posible regreso de la actividad para el mes de noviembre.

Teniendo en cuenta que lo único que realmente tuvo éxito en su desarrollo deportivo hasta este momento fueron las “burbujas”, por ello se está evaluando jugar la temporada 2020/2120 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) de esa misma forma, o al menos comenzar la temporada con ese sistema y después analizar cómo seguirá la segunda parte con los playoffs.

En caso de poder iniciar en el mes de noviembre, si las autoridades gubernamentales lo autorizan, serían dos burbujas de diez equipos cada una, en dos ciudades diferentes como sede. Por lo que se jugaría la fase regular en dos sedes, y ya en el año que viene en caso de tener la vacuna y con la situación se espera que sea mejor, los playoffs se podrían jugar en la cancha de cada uno de los equipos.

El formato con el que se jugaría, sería el de todos contra todos en una rueda y de ahí en más saldrían los clasificados a la etapa final. Este formato sería sin el torneo Súper 20, y tampoco la Liga de Desarrollo. Pero todavía se tendrá que discutir y definir que pasará con los descensos, esto irá relacionado con el cuándo podría comenzar la Liga Argentina.

Pero todo este plan de la Asociación de Clubes se podrá llevar a cabo siempre y cuando la autoridades nacionales autoricen los protocolos para que se disputen los encuentros, y además la organización de las sedes pueda solventar los costos para poner en marcha la competencia. Por lo que no será para nada fácil el regreso de la Liga Nacional, teniendo en cuenta que la situación por el coronavirus no da tregua y los clubes no están atravesando su mejor momento en lo económico. Mientras tanto los equipos siguen armando planteles, y los dirigentes están viendo las formas de poder comenzar una nueva temporada.