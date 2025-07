La advertencia de Chris Martin al público de Coldplay durante una nueva «kiss cam» tras el escándalo de Andy Byron y Kristin Cabot

Coldplay retomó su tradicional cámara del beso durante un concierto en Madison. Esta fue la primera ocasión en que la banda utilizó el recurso días después de que, en una actuación previa en Boston, la dinámica expuso y viralizó la relación extramatrimonial entre el entonces CEO de Astronomer, Andy Byron, y la directora de Recursos Humanos, Kristin Cabot. El episodio anterior generó gran repercusión al dejar al descubierto la relación de ambos directivos ante miles de asistentes y en redes sociales.

Durante el evento en el Camp Randall Stadium, muchos asistentes esperaron atentos el regreso de la sección que días atrás había provocado un escándalo de grandes proporciones.

Antes de dirigir la cámara al público, el líder de la banda, Chris Martin, hizo una advertencia con humor.

“Queremos saludar a algunos de ustedes en la multitud y ponerlos en la pantalla grande”, dijo ante el público. “La forma en la que vamos a hacerlo es usando nuestras cámaras. Por favor, si no se han maquillado, háganlo ahora”.

La afirmación fue recibida con risas entre los presentes, y la dinámica se desarrolló sin mayores contratiempos. La banda continuó con su repertorio habitual, interpretando éxitos como “Fix You”, “Good Feelings” y “feelslikeimfallinginlove”.

La reacción de Coldplay contrastó con lo que le sucedió a Andy Byron, quien el 19 de julio presentó su renuncia a Astronomer, compañía especializada en inteligencia artificial.

Desde entonces, el ex directivo no ha realizado declaraciones públicas sobre el incidente.

Por su parte, la empresa debió salir al paso de una disculpa falsa que circuló en su nombre y utilizaba fragmentos de la letra de “Fix You” para expresar sentimiento de culpa por la relación.

No ha habido manifestaciones de parte de la esposa de Byron, Megan Kerrigan, quien eliminó el nombre de su marido de sus perfiles en redes sociales apenas 24 horas después de que el video inicial lograra millones de reproducciones.

El matrimonio poseía un domicilio familiar en Massachusetts y figuraba en imágenes públicas junto a sus hijos en eventos y celebraciones.

Por su lado, Kristin Cabot está casada con Andrew Cabot, CEO de la firma Privateer Rum, y el matrimonio había adquirido una nueva vivienda en Nueva Hampshire por un valor superior a los 2 millones de dólares apenas unos meses antes.

La polémica comenzó días atrás durante uno de los conciertos sold out de Coldplay en el Gillette Stadium de Boston.

Allí, la cámara del beso se dirigió a Andy Byron, de 50 años y CEO de Astronomer, junto a Kristin Cabot, de 52 años y jefa de Recursos Humanos.

Apenas percibieron su aparición en la pantalla gigante del estadio, ambos se mostraron incómodos: Byron se escondió detrás de una barrera y Cabot se cubrió el rostro.

El propio Chris Martin intervino con un comentario: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”. La frase desató risas en el público y multiplicó la repercusión en redes sociales.

Pocos minutos antes, nuevos videos obtenidos por medios especializados habían captado a la pareja en una actitud afectuosa durante la interpretación de “Yellow”: compartieron abrazos, se mecían juntos y se los observó en un beso, sin notar la exposición mediática de la que serían objeto poco después.

Nuevo video de

Andy Byron y Kristin Cabot

Una nueva grabación, difundida por TMZ, ofreció un ángulo posterior a la pareja. Se observa a Byron acercándose a Cabot para abrazarla y besarla, ambos relajados entre la multitud.

Ninguno parecían advertir que serían grabados en un momento privado mientras miles de seguidores iluminaban el estadio con la linterna de sus teléfonos durante la canción.

Tras viralizarse el video y conocerse la implicancia laboral y personal, Astronomer anunció la renuncia de Byron y la suspensión de Cabot en el marco de una investigación interna.

En un comunicado, la empresa sostuvo: “Nuestros líderes deben establecer el estándar tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente ese estándar no se cumplió. Andy Byron ha presentado su renuncia, y la Junta Directiva la aceptó”.

La compañía también confirmó que su cofundador y director de producto, Pete DeJoy, asumirá como director ejecutivo interino.