La AFA anunció la Copa Argentina de Fútbol Femenino

AFA anunció La Copa Argentina de Fútbol Femenino en la que competirán equipos de la primera división A, B y C junto con dieciséis conjuntos del interior del país. Así, Claudio Tapia cumple con lo prometido en Marzo de 2019 cuando anunció la profesionalización de la disciplina junto a la ayuda del crecimiento de la misma.

El torneo estará compuesto de 32 conjuntos: Los ocho clasificados a la Zona Campeonato de la Primera División, los seis primeros de la B, el primero y segundo de la C al término de la Zona Clasificación, más los del interior.

Comenzará en 16avos de final con los equipos de Primera Divisón y los campeones del interior como cabezas de serie. Además, serán ellos los que reciban a los equipos de ascenso y a los subcampeones.

Después, todos los ganadores se sortearán para determinar lo enfrentamientos de octavos, cuartos y semifinales. El primer equipo seleccionado será el que jugará de local.

La final será a cancha neutral y el ganador del título podrá disputar otra copa contra el campeón de la Primera División para determinar la clasificación a un torneo internacional que está por definirse. Similar a lo que es la Supercopa masculina.

Aunque todavía no hay una fecha definida, la competencia durará alrededor de cinco semanas y la Gerencia de Desarrollo de AFA se encargará de pagar los costos de la totalidad del torneo.