La AFA se volvió a plantar contra el arribo de las SAD

Tras el decreto que habilita las Sociedades Anónimas Deportivas, el Comité Ejecutivo de la AFA aseguró que se sostiene legalmente la prohibición. ¿Qué pasó en Ezeiza?

La rosca no para. De un lado y del otro. En la misma semana en la que el Gobierno Nacional, a través de la Inspección General de Justicia, habilitó las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol, la AFA, luego de una reunión de Comité Ejecutivo junto al de la Liga Profesional en el predio de Ezeiza, tuvo una fuerte respuesta. Otra vez bajó la línea de la unidad para ratificar que los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro.

El comunicado dice así: “Aclaración sobre la inalterabilidad del Estatuto de AFA frente a los supuestos cambios introducidos por cierta normativa en materia de Sociedades Anónimas Deportivas”. En un extenso texto, aclara lo que considera “la tergiversada interpretación realizada por ciertos medios de comunicación masivos”.

Y se explica: “En efecto, destacamos que dichas modificaciones dictadas por el organismo local de la Ciudad de Buenos Aires no obligan ni inciden en forma alguna en el estatuto social de la AFA”, continuando “siendo un requisito indispensable para ser miembro de AFA el ser una ‘Asociación Civil sin fines de lucro’, tal como lo decidieron libremente las entidades miembros de AFA. En este punto, resulta una buena ocasión para aclarar que AFA ni sus entidades miembros se encuentran en oposición a las llamadas SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) y/o a que cada asociación civil (club, sea cual fuere su actividad) pueda decidir libremente la estructura jurídica a adoptar; ahora bien, a lo que sí se opone AFA y sus entidades miembros, puesto que es palmariamente inconstitucional, es que se quiera obligar a cualquier ente privado (la AFA y cualquier asociación civil, lo es) a asociar a entidades con diferente estructura jurídica a la de sus actuales miembros en clara oposición a sus estatutos conforme así lo establecieron sus socios”.

Más adelante, el comunicado recuerda: “En este sentido, cabe recordar que el Juzgado Federal de Mercedes, el pasado 30 de enero de 2024 (resolución confirmada luego por la Cámara Federal de San Martín número I el pasado 4 de abril de 2024), dispuso la suspensión de los artículos 335° y 345° del DNU 70/2023, los cuales establecían la prohibición de impedir a una organización deportiva el derecho de afiliarse a una confederación, federación, asociación, liga o unión con fundamento en su forma jurídica, y la obligación para las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de adecuar sus estatutos a los términos del DNU 70/2023, por lo que de ninguna manera se podría obligar a la AFA a adecuar sus estatutos a los términos del DNU en este sentido y/o prohibir que no se admita a un miembro por no ser una Asociación Civil.

Después, la AFA hizo hincapié en la situación de Centro de Fomento Social y Deportivo José Hernández, al cual la Dirección de Personas Jurídicas le impidió la transformación en una SAD, pese al pedido de sus socios.

Y cerró el comunicado de esta manera: “Las genéricas modificaciones introducidas por la IGJ para las asociaciones civiles radicadas exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no inciden ni modifican en absoluto los requisitos para los clubes miembros de la Asociación del Fútbol Argentino, que, conforme lo estableció su asamblea (órgano de gobierno máximo), deberán ser únicamente asociaciones civiles sin fines de lucro con personería reconocida”.

Después de la difusión de este texto, varios clubes afiliados a la AFA repostearon el texto con apoyo a la postura. Obviamente no participaron Estudiantes LP y Talleres de Córdoba, quienes están a favor de incorporar capitales privados y tuvieron dirigentes presentes en Ezeiza pero no emitieron opinión en el lugar ni posteriormente.

Tapia tomó la palabra

En el cónclave de Ezeiza y con la Copa América todavía caliente sobre el escritorio, fue el propio presidente de la AFA el que leyó el comunicado. Tapia, además, aclaró que la AFA no se iba a subir a un ring al que el Gobierno los quiere llevar sin sustento, y sostuvo varias veces que el peso de la resolución de la IGJ radica solo en CABA, donde hay apenas 17 clubes. De todos modos, se lamentó porque el oficialismo logró instalar en agenda un tema que según la AFA no puede prosperar.

La conexión Infantino

Si bien todo el mundo sabe que Mauricio Macri, respaldo de Milei en esta movida por las SAD, tiene llegada directa con el presidente de la FIFA e incluso forma parte del ente internacional en su Fundación, Tapia sorprendió a los propios dirigentes cuando hizo un anunció puntual. Sostuvo que iba a hablar personalmente con Infantino sobre el tema SAD, para anunciarle que el Gobierno Nacional quiere tener clara intervención en un asunto que incluso puede llegar a “perjudicar hasta a la Selección Argentina”.

Qué dice el Boletín Oficial

El martes pasado, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei instó a la Asociación del Fútbol Argentino a aceptar las Sociedades Anónimas Deportivas a partir del 1 de noviembre de este año.

¿Cuáles son los argumentos del Gobierno para instar a la aceptación de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino? Según la Resolución General 15/2024, el Gobierno intentará “corregir la crisis terminal que enfrenta la economía argentina y una de las vías más efectivas es eliminar las restricciones estatales que impiden el normal desarrollo y desenvolvimiento de las empresas”. De esta manera, se permitirá a los clubes buscar inversiones de socios empresarios.

Y más. Según los artículos 346 y 347 del Decreto de Necesidad y de Urgencia Nº 70/2023, “debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas; así como simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la República Argentina”.

La reacción del tesorero

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre de extrema confianza de Tapia, había expuesto su posición en la red social X tras el anuncio del Gobierno. “Viven en una fantasía constante. No hay dólares en las SAD, solo pobreza y miseria. Hoy nada pasó”. Y después calificó de “cachivache”al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.