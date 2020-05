La AFIP dará más facilidades para pagar impuestos a las empresas y prorroga el vencimiento de Ganancias

Compartir

Mientras continúan los reclamos de las empresas para que el Gobierno tome más medidas de alivio financiero en momentos de parálisis económica para muchos sectores, el Gobierno tiene en carpeta algunas medidas que podrían ser anunciadas en las próximas horas.

Se trata de decisiones impositivas que permitirían que las empresas tengan más aire para cumplir con el pago de sus impuestos. En primer lugar, la AFIP anunciaría una extensión de los planes permanentes de facilidades de pago para las medianas y grandes empresas, que hoy sólo cuentan con un máximo de tres y pasarán a disponer de hasta seis. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, tienen hasta diez planes y eso continúa vigente.

Además, el Gobierno anunciaría una prórroga por dos semanas de los vencimientos para la presentación y pago de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias para las personas jurídicas con cierre de balances al 31 de diciembre. El plazo original para la presentación vence mañana y el pago, el viernes 15. Ambas fechas se postergarían para fin de mes, dijeron las fuentes consultadas.

Por otro lado, la AFIP está evaluando suprimir el control del Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) para el plan del impuesto a las Ganancias, con el objetivo de que todas las personas jurídicas puedan acceder a las tres cuotas que normalmente tienen las empresas con bajo riesgo fiscal. Es decir que tendrán que hacer un pago a cuenta del 25% y luego acceder a los tres pagos.

Por último, el organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont también incluiría en el paquete de medidas a anunciar la inclusión del IVA diferido en los planes permanentes. Hoy las pequeñas y medianas empresas pueden pagar el impuesto a los 60 días de su vencimiento. Lo que permitiría ahora el Gobierno es que, una vez pasados los dos meses, la empresa pueda incluir esa deuda en unos planes de facilidades.

Las características de los planes permanentes no se modifican: en el caso de las pymes, van desde 8 a 48 cuotas, mientras que las grandes empresas tienen entre 6 y 20 pagos. Las mayores facilidades se otorgan a empresas ubicadas en zona de emergencia o desastre.

Fuentes oficiales afirmaron que estas medidas son parte del conjunto de decisiones que el Gobierno viene tomando para paliar la situación de las empresas, especialmente de las pymes, afectadas por la cuarentena. “El objetivo es garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y por eso estamos pensando en más medidas que mejoren la situación financiera de las empresas», remarcaron las fuentes.

Ahogadas por el cierre de sus fábricas producto del coronavirus y la cuarentena, las empresas han priorizado el pago de salarios por sobre el resto de los servicios y los impuestos. Muchas entraron en mora con la AFIP. Es por eso que los contadores venían reclamando al Gobierno extensión de plazos y mayores facilidades.

Consultado sobre las medidas, el tributarista Sebastián Domínguez sostuvo que “la prórroga de las DDJJ de Ganancias para las empresas es una medida que se ha venido solicitando”, ya que “el asilamiento social preventivo y obligatorio imposibilita a muchas empresas poder acceder a documentación que esta en sus oficinas para poder cerrar los balances y a los auditores poder realizar su trabajo”.

El contador también valoró la ampliación de los planes permanentes y la suspensión del SIPER para Ganancias, ya que “muchas empresas no están en la situación A producto de los problemas económicos, financieros y administrativos. Entonces, no pueden acceder a realizar un pago a cuenta y obtener las 3 cuotas, sino menos. O directamente los que están en la categoría E, que no pueden acceder al plan».

Por otro lado, Domínguez planteó que “también debería ser objeto de una modificación los anticipos de ganancias que deberán pagar las empresas en junio”. El primero es del 25% y los restantes, del 8,33%. Según el especialista, “deben ser todos iguales en este contexto, ya que el primer anticipo se torna incumplible generando intereses resarcitorios por la falta de pago”.

A su vez, César Litvin consideró que “la extensión de los planes de pagos para las empresas que no son pymes será una ayuda para quienes no tienen recursos para hacer frente a las obligaciones mensuales y anuales”, pero “las expectativas de los contribuyentes no se verán satisfechas, ya que esperaban la extensión de la moratoria vigente hasta deudas vencidas en mayo, incorporando a las empresas que no son pymes”.

“Es incuestionable la necesidad de dejar sin efecto hasta fin de año el SIPER, que califica a los contribuyentes con incidencia en los planes de pagos . Respecto a la prórroga de algunos días para los vencimientos de las declaraciones juradas de ganancias, resulta insuficiente dado que la cuarentena ha complicado el trabajo de los contadores y personal de las administraciones de las empresas y no todo el proceso contable e impositivo puede realizarse en forma remota”, remarcó el tributarista.