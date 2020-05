La AFIP extendió hasta el martes la inscripción al programa de asistencia al Trabajo y la Producción

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, informó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió hasta el martes 26 de mayo el plazo para que las empresas se registren en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Durante la conferencia de prensa de este jueves del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el titular de la cartera económica provincial indicó que los empleadores que requieran la asistencia estatal para el pago de los salarios del corriente mes, en el marco de la emergencia sanitaria, tienen tiempo hasta el 26 de mayo, inclusive, para anotarse con clave fiscal en el sitio web del organismo.

El ministro precisó que este programa es una de las herramientas previstas por el Estado para amortiguar el impacto económico del aislamiento social preventivo y obligatorio y aclaró que la asistencia es del 50 por ciento del sueldo correspondiente al mes de febrero, con un piso de un salario mínimo, vital y móvil y un techo dos salarios mínimo, vital y móvil.

“Las empresas que deseen este subsidio deben ingresar a la página web de la AFIP, y encuadrarse dentro de alguna de las 800 actividades que el Estado nacional considera que han sido afectadas por esta pandemia. El Estado paga el 50 por ciento y el restante 50 por ciento debe ser abonado por la empresa o empresario, es una obligación ineludible”, recalcó el doctor Jorge Oscar Ibáñez.

Créditos a

tasa cero

Por otra parte, confirmó que hasta el 29 de mayo podrán presentar la solicitud los interesados en los créditos a tasa cero de hasta 150 mil pesos, destinados a monotributistas y autónomos. Estos créditos se pueden devolver en 12 cuotas y con un período de gracia de 3 meses.

Una vez otorgado, el monto se acredita a la tarjeta para hacer compras, pagar servicios y no se puede ir al cajero y retirar dinero. La acreditación se hace en tres cuotas.

Cronograma

de pagos

Por otra parte, el funcionario indicó que los beneficiarios del IFE y de la Tarjeta Alimentar se distribuyen en dos grandes cifras: 152 mil la primera y 32 mil la segunda categoría, según los datos proporcionados por la UDAI Formosa de Anses.

Recordó a quiénes alcanza la Tarjeta Alimentar: personas que cobran la Asignación Universal por Hijo, con hijas e hijos de hasta 6 años inclusjve; embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo para protección social y personas con discapacidad que cobren la Asignación sin límite de edad. Indicó que el monto varía de 4 mil, con uno o dos hijos, a 6 mil varios hijos.

Asimismo, precisó que cobraron este jueves los beneficiarios de la AUH, con DNI terminados en 9; Asignación por embarazo, DNI terminados en 8; la Tarjeta Alimentar, DNI terminados en 9; Programa Alimentario PAMI, una suma de dinero que reemplaza lo que anteriormente era un bolsón de mercaderías, los DNI terminados en 4 y 9.

En tanto, percibieron sus haberes los jubilados y pensiones del SIPA, con DNI terminados en 9.

En cuanto al IFE, cobraron quienes tienen DNI terminados en 5 a través de la Red Link; la Red Banelco culminó como así también los que cobraron a través de la CBU.

El cronograma del IFE en todas las localidades donde hay sucursales del Banco Formosa continúa con normalidad, a partir de las 12. Cobraron este jueves los DNI terminados en 6; este viernes, DNI terminados en 7; el martes 26, los terminados en 8 y miércoles 27, DNI terminados en 9.

Municipios

Consultado respecto a si la Provincia tiene previsto algún tipo de ayuda extraordinaria para los municipios, ante la caída de la recaudación y de los índices de coparticipación, Ibáñez reiteró que en el mes de marzo se registró una caída de 11.3% con respecto a toda la actividad económica, caída que repercutió en los recursos públicos.

“Cuando tengamos los números de abril, donde se dio un cierre de la economía casi total durante 30 días, indudablemente la caída será mayor a la de marzo. Esto lo vivimos la Nación, las Provincias y los municipios”, precisó el ministro de Economía si bien aclaró: “No todas las Provincias estamos en la misma situación y no todos los municipios están en la misma situación. Hay Provincias que podremos hacer frente este mes sin ningún tipo de inconvenientes”.

Descartó la posibilidad de fondos extras para los municipios al sostener: “No podemos garantizar a los municipios lo que no nos garantiza Nación, que es un piso de coparticipación, es decir tener la tranquilidad de que menos de esa suma no se va recibir. Esa garantía no existe”.

“Hay que seguir día a día mientras dure la cuarentena cómo evolucionamos. Somos optimistas en que va ir mejorando la situación a partir de la apertura controlada de la economía”, estimó Ibáñez.