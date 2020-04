La AFORPA lanza su torneo de padel virtual

Compartir

Al igual que muchas ligas de varias disciplinas en Argentina y el mundo, el padel formoseño tiene su torneo virtual. Para el armado de las parejas no se tendrá en cuenta las categorías, ya que en este caso no ganará necesariamente el que mejor juega, sino la pareja más popular. También se aceptan las parejas mixtas, y de cualquier localidad. Los premios para los campeones, además de ser los reyes del Pádel Formoseño será la inscripción gratuita del Próximo Torneo que realice la Asociación. Los subcampeones tendrán un descuento del 50%. Estos premios pueden ser transferidos a otro jugador si así lo desee. También tendrán algunos obsequios extras.

Las parejas se podrán inscribir a partir del día miércoles 29, mediante las redes sociales más utilizadas Whatsapp, Instagram Y Facebook. No se recibirá ninguna inscripción antes de esa fecha.

El torneo es a simple eliminación con un máximo de 32 parejas. Al momento de la publicación de los respectivos enfrentamientos se tendrá un máximo de 24hs para que la gente vote. Si la votación la realiza por Facebook se definirá un emojins (me alegra) para una pareja y me encanta para otra, por ejemplo. Eso estará bien claro en el momento de la publicación. Si se trata de la red Instagram, en las historia de la Aforpa se contará con la elección de la pareja de manera más fácil, ya que esa red permite un sistema de votación. Se suman los votos de las dos redes.

Obviamente cada pareja se deberá publicitar y buscar la manera que sus amistades los elijan, es decir, deberá buscar a sus votantes e indicarles donde deben votar. En el caso de empate (misma cantidad de votos) se extenderá un par de horass más.

Desde la organización expresaron: “No se consideraran los perfiles falsos que puedan crearse para esta situación (conocemos los métodos para detectarlos), apelamos a la buena onda de todos, ya que el motivo simplemente divertirnos y pasarla bien en estos momentos malos que estamos viviendo, y Dios quiera que pronto volvamos a estar todos unidos en una cancha”.