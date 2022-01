La agricultura, la más afectada por el déficit hídrico y las altas temperaturas en la provincia

Compartir

Luego de la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, donde se evaluó el impacto climático-productivo que atraviesa el sector agropecuario ante la falta de precipitaciones, déficit hídrico, elevadas temperaturas e incendios registrados en el territorio provincial, el subsecretario de la Producción de la provincia, el ingeniero Alejandro García, ahondó sobre cuáles fueron las primeras conclusiones a las que se arribaron.

En ese sentido, dijo el funcionario del Ministerio de la Producción y Ambiente que a partir de los datos preliminares que fueron aportados por los técnicos de los programas agrícolas y ganaderos del Instituto PAIPPA y el INTA, “se pudo concluir que, en estos momentos, la agricultura es la actividad productiva en la provincia más afectada”.

Principalmente, el algodón, el maíz, además en algunos casos las cucurbitáceas como sandías, los zapallos y melones, que fueron sembrados en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

“En estos cultivos, las pérdidas superan el 50 por ciento, por lo que podemos decir que los mismos están ingresando en una emergencia agropecuaria”, precisó.

También, informó el subsecretario que como consecuencia de esta situación de déficit hídrico “los técnicos del MPyA están haciendo los relevamientos sobre los cultivos de batata, mandioca y banana, lo mismo que frutales, hortalizas bajo cubierta y a campo, etcétera, evaluando esto en todo el territorio provincial”.

Se trata de “una tarea muy importante, en la que deberán ser muy certeros para tener clara esta situación”, acentuó a esta Agencia.

Ganadería

En cuanto a la ganadería, que es la otra actividad importante en Formosa, García señaló que principalmente se ven afectados por este déficit hídrico “los recursos forrajeros de los productores, y también estas altas temperaturas, están haciendo que se pierdan las aguas superficiales que es de bebida para los animales”.

No obstante ello, puntualizó a continuación sobre los indicadores que se toman en cuenta para una eventual emergencia agropecuaria o desastre agropecuario, prevista en la Ley 26.509.

En el caso de la ganadería son la mortandad, la pérdida de peso, la venta forzosa y la pérdida de capacidad productiva, por lo tanto, “si tomamos en cuenta todos estos indicadores respecto de la situación actual, y sacamos un promedio, todavía no alcanzamos el 50% de pérdidas para el sector”, confirmó, pero al mismo tiempo aclaró que “esto está siendo evaluado permanentemente”.

Con lo cual, fue muy preciso en señalar que respecto a los incendios que se están dando en la provincia, afectando a una superficie muy importante, producto de la gran cantidad de focos, “hay casos particulares que se tienen en cuenta y en estos casos nos está mostrando que hay pérdidas superiores al 50 por ciento”.

En razón de todo esto, remarcó que el trabajo de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria “es dinámica” por parte de los técnicos del MPyA, y con un vínculo permanente con las organizaciones de productores, y otras instituciones provinciales y nacionales.

Agregó categórico que “en definitiva, esta actividad no se va a detener y vamos a seguir relevando a cada uno de los sectores productivos de la provincia”.

Déficit hídrico

En el final, el subsecretario de la Producción avanzó en indicar que “si bien es marcado este déficit de precipitaciones afectando a todo el país, la región y en particular a la provincia de Formosa, el análisis de la situación muestra que todo el territorio formoseño no está en iguales condiciones ni circunstancias”.

De manera que, “hay lugares de las zonas Centro y Oeste que todavía tienen una muy buena producción de forrajes tanto a nivel de pasturas o campos naturales –sostuvo-. Al igual que cuentan con mucha agua las reservas y las napas subterráneas de donde se extrae el agua a través de perforaciones”.

Como ejemplo de ello, “en la zona de El Espinillo, hace poco hubo lluvias con un registro de 70 milímetros. Es decir, que hay buenas condiciones en esos lugares”, añadió para concluir.

