La agrupación “Formosa Libre” convocó a marchar hoy en contra del bloqueo de la capital

Desde la agrupación “Formosa libre”, conformada en su mayoría por jóvenes, convocaron a una manifestación hoy a las 18 horas en la Plaza San Martín, respetando el protocolo sanitario, en contra del bloqueo de la ciudad capital que inició el martes y se extenderá hasta el 19 de enero ante los nuevos casos de coronavirus diagnosticados en la capital, algo que genera un inmenso daño sobre todo en los emprendedores y gastronómicos que deben cerrar sus puertas en la temporada más alta del año como es el verano.

Según informaron en su página de Facebook, además de vecinos de la ciudad, también participarán comercios, academias, gastronómicos, peluquerías, gimnasios que dirán “no al aislamiento impuesto por el gobierno de Formosa” y exigir la “responsabilidad individual de cada ciudadano formoseño y el cumplimiento del artículo 14 de la Constitución Nacional”.

En ese sentido Jesús Fleitas, referente de la agrupación, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la convocatoria realizada para la jornada de hoy.

“Nosotros como también comerciantes, gastronómicos, todos estamos convocando para este sábado a las 18 horas frente a la Plaza San Martín donde vamos a reclamar por estas medias nefastas que están metiendo desde el gobierno con la vuelta a la fase 1, están todos invitados a participar”, comenzó diciendo.

“Nosotros respondemos a la Constitución Nacional, sabemos bien que el articulo 14 nos ampara y podemos circular libremente y trabajar por el territorio argentino por eso estamos bastante tranquilos, estamos al mismo tiempo promoviendo el cuidado personal de todos, les estamos diciendo que lleven su barbijo a la movilización, que respeten el distanciamiento social, vamos a tener un equipo de jóvenes que específicamente se va a estar encargando de que se cumplan estos requisitos durante la marcha para que salga lo mejor posible y también al mismo tiempo demostremos tanto a los gobernantes como a la población de que podemos ser responsables por nosotros mismos”, acotó Fleitas.

Asimismo aseguró que con esta convocatoria piden que dejen a ciertos sectores trabajar tranquilos, teniendo en cuenta que para muchos de ellos es la única entrada de dinero. “Es sentido común, hay gente que si no trabaja un día ese día no come, es así de fácil y ya no es una opción salir o no a marchar, simplemente no tienen otra alternativa, las medidas que fueron implementadas en esta provincia vienen de gente que tiene asegurado un sueldo todos los meses a costa del empleo privado, creo que por eso no son conscientes de la falta del pan en la mesa de mucha gente en la ciudad de Formosa”, aseveró.

Respecto a cómo piensan que tomarán desde el gobierno esta convocatoria, reconoció que “la Policía supongo que va a estar acompañando, va a hacer presencia como representante del gobierno, nosotros ya estamos acostumbrados a que estén ahí, no hay problemas, no somos reaccionarios ni nada por el estilo, no vamos a la violencia ni al desorden, mientras estemos tranquilos ellos también deberían estarlo, vamos a quedarnos solamente en la plaza San Martín, no nos vamos a movilizar hacia ningún lado, a las 18 horas es la convocatoria, se van a decir algunos mensajes, la gente que quiera hablar lo va a hacer, expresar sus propias opiniones, yo supongo que para las 20 ya estaríamos desconcentrados”.

De la misma forma, Fleitas aseguró que desde el gobierno “no entienden o no quieren entender que hace varios años estamos en democracia en nuestro país y la libertad de expresión tiene que ser la moneda corriente, hay gente que simplemente no comulga con sus mismas ideas, que eso signifique que nosotros queramos que muera gente hay un abismo de diferencia, por eso tomamos cartas en el asunto y salimos a marchar, esta movilización no es una opción para algunas personas, directamente no tienen otras alternativas, nosotros como jóvenes vamos a estar acompañando a estas personas porque tenemos empatía por ellas y sabemos que no se puede vivir si no se trabaja, acá hay una cultura en Formosa donde si no trabajas tenes que ganar plata igual y alguien la tiene que pagar, esa es la cultura que ha destruido la provincia tan rica que tenemos donde el empleado pareciera que no quiere trabajar, es la sensación que tenemos como jóvenes, el empleado público está cómodo en su casa porque sabe que va a recibir su sueldo y está perfecto, pero eso hace que no se vea la gente que quiere seguir trabajando, que necesita producir para generar riqueza, por eso los vamos a acompañar”.

Para finalizar aseguró que durante la manifestación, se asegurarán de que se cumpla el protocolo sanitario ya sea con el distanciamiento como también con el uso del barbijo. “Nosotros vamos a estar muy densos con ese tema para demostrar que realmente podemos vivir en libertad y convivir con el virus que es lo que tenemos que aceptar y mucha gente no quiere hacerlo, el virus ya está entre nosotros y tenemos que aprender a vivir con eso, tuvimos un año para aprender y adaptarnos, ahora es tiempo de salir de nuevo a la vida normal pero adaptados a la convivencia con el virus, esto es expresamente responsabilidad Indeval de cada uno pero en el día de la marcha nosotros como responsables vamos a estar molestando si se quiere a cada uno para que respete el distanciamiento social, el uso de barbijo, de última vamos a llevar una gran tanda de barbijos por si alguien se olvidó, les vamos a dar un barbijo para que se lo pongan y marchen por sus derechos, esta va a ser la demostración de que nosotros tenemos responsabilidad individual, no como la marcha de la lealtad peronista donde hay contenido fílmico y de fotos por todos lados donde se ve que no se respetó el distanciamiento, no se usó el barbijo, incluso caravanas de motos sin casco con más de 3 personas, fue un gran desastre y no queremos ser como ellos, nos diferenciamos de esas personas y vamos a demostrar este sábado lo distintos que somos, estamos tranquilos porque no es la primera marcha que damos y en las que se fueron dando la gente se notó la responsabilidad en ellos, estoy seguro y tengo la confianza de que todos nos vamos a cuidar entre todos”.

