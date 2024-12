La alegría de Evangelina Anderson al reencontrarse con su hijo Bastián en México

A raíz del trabajo de Martín Demichelis como entrenador de Rayados de Monterrey, Evangelina Anderson y su familia tomaron la decisión de instalarse a México. El cambio fue abrupto para la modelo, ya que no solo se despidió de su hogar sino también de su primogénito Bastián, quien se quedó para continuar su camino en las inferiores de River Plate, donde se perfila a seguir los pasos de su padre. A meses de su separación, la familia completa volvió a reunirse en medio de un gran evento para el entrenador y Eva compartió su emoción a través de las redes sociales.

“¡Qué felicidad volver a estar con mis tres pollitos!”, expresó Evangelina, con las emociones a flor de piel, junto a una foto donde se la pudo apreciar junto a su hijo mayor y a Lola y Emma. Ataviados con los colores del equipo que dirige Demichelis, el cuarteto posó junto al campo de juego donde se desarrolló el encuentro deportivo. “Encima pasamos por goleada a la final”, agregó junto a una serie de videos donde dejó constancia del desempeño del conjunto deportivo. También, se pudo observar la alegría del director técnico ante su hazaña y la emoción de los hinchas por haber logrado derrotar a Atlético San Luis por cinco goles contra uno.

Momentos más tarde, la modelo demostró el apoyo hacia su marido, en especial por parte de su hija menor, Emma, conocida como Abrojito. A través de sus historias de Instagram, capturó el momento en que la nena veía con detenimiento a su papá en la televisión. Este, en su rol de líder del equipo, llevaba adelante una conferencia de prensa luego de clasificar a la última instancia de la Liga MX.

Tanto el reencuentro de Anderson con su hijo mayor como el apoyo que le brindó a su pareja causó furor entre sus más de tres millones de seguidores. En la sección de comentarios, los usuarios le dejaron no solo sus reacciones, sino también sus mensajes de cariño ante el gran momento familiar que vivieron durante la jornada del sábado. “Qué hermoso verlos a todos juntos”; “Me alegró mucho verte con tus hijos reunidos”; “Qué brillante familia que formaste”; “Sigan disfrutando del gran triunfo”; “Se merecen todo lo mejor”; “¡A triunfar!”, fueron algunos de los que se destacaron en las últimas horas.

Cabe recordar que la expanelista de Los 8 Escalones (El Trece) y su hijo mayor dejaron en claro su angustia ante la separación meses atrás. En aquel momento, el jugador compartió un posteo junto a su mamá y sus hermanas con un doloroso mensaje. “Chau ma, buen viaje. Las voy a extrañar mucho”, aseguró el adolescente y, más tarde, ella lo replicó junto a un emoji de un corazón roto y una cara llorando. Esto causó una gran inquietud ante el ojo público, por lo que Anderson no dudó en brindar detalles al respecto.

En una de sus últimas entrevistas con LAM (América), le aseguró al conductor, Ángel de Brito, cómo sería la vida del adolescente lejos de sus padres. “Se queda acompañado por toda mi familia. Voy a venir bastante y sé que va a estar bien, está muy contenido por mi familia, está muy contenido por River, estamos muy cerca del club. Va a estar bien, la verdad es que no podía cortarle las alas, lo decidió él y estoy muy orgullosa”, expresó, completamente angustiada, ante la inminente partida a las tierras aztecas, donde no solo se vio envuelta en la cultura de su nuevo hogar, sino también ante proyectos laborales en la televisión mexicana como su invitación al equipo de Vivalavi (Canal 6).