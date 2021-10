La amenaza que Julieta Prandi habría recibido de su ex por su hijo

Compartir

La modelo habría denunciado a su ex, Claudio Contardi, nuevamente por haber retirado de su casa a uno de sus hijos sin permiso.

Julieta Prandi denunció a su ex marido Claudio Contardi, por haberse llevado a uno de sus hijos de su casa sin su permiso. “Si quiere que se lo devuelva, que me mande a la policía”, le habría dicho el empresario a la niñera que estaba en el hogar en el momento que retiró al menor de edad.

“Hubo un episodio estos días de fin de semana de choque con su ex pareja, unos días antes la Justicia había resuelto otorgarle el permiso al señor Contardi de que sus hijos puedan pernoctar en su casa junto a él. Al día siguiente, Julieta Prandi a través de su abogada presentó un escrito apelando esa decisión. Ella pidió que estén con el padre, pero que duerman en su casa. Al día siguiente de esta apelación, Contardi fue hasta la casa de Julieta Prandi y retiró a uno de los chicos”, comenzó explicando Ariel Wolman en Nosotros a la mañana.

Luego siguió: “Prandi no estaba enterada de esto, cuando llegó a la casa se enteró. Teniendo en cuenta todos los antecedentes que hay entre ellos, con denuncias de violencia incluida, radicó una denuncia penal en Olivos donde cuenta que el padre retiró al menor sin permiso y cita en la denuncia palabras de Contardi muy duras hacia ella”.

La mujer que cuida a los hijos de ambos fue quien recibió al empresario: “Contardi cuando se refiere al retiro del nene le dice a la niñera: ‘Si quiere que se lo devuelva, que me mande a la policía’. Acá tenemos la presentación judicial que hizo Prandi ante la justicia y la policía. Ella llamó a la policía y fue al colegio a retirar a su hijo acompañada de un patrullero, por temor a las represalias de Contardi”, agregó Carlos Monti.

En marzo de este año, ella detalló lo que vivió con su ex marido a quien denunció por violencia. “No hay una medida de suspensión de régimen, no hay una perimetral, ni siquiera mis hijos fueron escuchados y por eso recusamos al juez. El mayor (de sus hijos) hoy no quiere estar con su papá, que lo abandonó hace diez días en la puerta de mi casa con mi empleada. Los dejó como dos bolsas de basura y no fue el primer hecho de abandono, yo ahí lo denuncié y no pasó nada”, contó la modelo.

“Yo me fui (de su casa) en febrero de 2019, pasaron ocho o nueve meses hasta que Mateo habla. Ahí me entero que desde que yo me había ido y él había metido en mi casa a una mujer, Cinthia, que es su pareja, pero que mis hijos tenían que decirme que era la niñera. Esa mujer a su vez tiene una hija de 12 o 13 años, que dormía con mi hijo en la misma cama, y a Rocco, el más chiquito, lo metían en la cama matrimonial entre él y su novia. Cuando hablaban por teléfono no podían decirme lo que estaba sucediendo y, por supuesto, el padre digitaba lo que tenían que decir. En la casa, tenían que referirse a mí como ´la putita´”, relató.

En el plano familiar, contó que su ex la alejó de sus padres, con quienes estuvo cuatro años sin hablar, y además no la dejaba ir a comer afuera con amigas. Incluso, recibió amenazas. “Me agarraba del cuello, del brazo, y me decía que si hubiese sido hombre, no me dejaría un sólo hueso sano. Llegué al punto de estar presa en mi casa”. Y finalizó: “Me dijo: ´Vos no vas a cumplir más años, vas a recibir una corona´. Creo que el poder que me dio ser una figura pública y tener un micrófono, es mi seguro de vida. Si no hubiese sido público el caso y vos no supieras de mi existencia, o todos los que están viendo esta entrevista, soy un número más”.

