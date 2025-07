La ANDIS estableció un plazo de 20 días para solicitar la revisión de la suspensión de pensiones no contributivas por invalidez laboral

Numerosos beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez laboral en la ciudad de Formosa se han acercado a la Defensoría del Pueblo para expresar su preocupación tras la suspensión de sus prestaciones por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Muchos de estos afectados recibieron Cartas Documentos enviadas por el Correo Argentino, notificándoles que sus pensiones habían sido suspendidas por órdenes del Gobierno Nacional.

La situación surgió cuando los beneficiarios intentaron cobrar sus ayudas y, al acudir a entidades bancarias, fueron informados de que los montos estaban «inmovilizados». Según la comunicación oficial recibida a través de la ANDIS, el Director Ejecutivo de la entidad, Dr. Diego Spagnuolo, explicó que la suspensión de la pensión se debía a que los afectados no habían asistido a las auditorías médicas programadas o habían enfrentado inconvenientes para acreditar la discapacidad que justifica el beneficio. La notificación indicaba que los beneficiarios tenían un plazo de 20 días hábiles para presentar un recurso de reconsideración ante la ANDIS.

Ante esta problemática, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, hizo un llamado urgente a los beneficiarios afectados. Se les pidió que se presenten en la Sede de la ANSES en Formosa (ubicada en Av. Dr. Luis Gutnisky 2400) de lunes a viernes, entre las 6:30 y las 12:30 horas. Los interesados deberán llevar consigo el DNI, la Carta Documento recibida, además de la historia clínica y/o los estudios médicos que respalden su dolencia. De este modo, la ANSES actuará como intermediario con la ANDIS, para justificar la ausencia a la auditoría médica y elevar la documentación necesaria que permita restablecer el beneficio suspendido.

Es importante destacar que, en esta ocasión, no será necesario sacar turnos previos, y se brindará atención presencial. Durante la cita, se entregará una constancia por escrito que certifique la carga de la documentación médica necesaria para el proceso. Posteriormente, los beneficiarios deberán esperar una respuesta por parte de la ANDIS a través de correo electrónico, por lo que se recomienda actualizar sus datos personales y facilitar una dirección de correo electrónico válida.

Desde la Defensoría del Pueblo, se ha ofrecido apoyo a los afectados para cumplir con las exigencias de la ANDIS y facilitar el reestablecimiento de los beneficios suspendidos. El Ombudsman Gialluca expresó su preocupación por la situación, afirmando que las auditorías médicas realizadas han estado marcadas por irregularidades y que, lamentablemente, las cargas y obligaciones recaen sobre los sectores más vulnerables, como las personas con discapacidad. «El único interés detrás de esta medida parece ser el ajuste fiscal del Gobierno Nacional, sin justificación legal», agregó Gialluca.

Ante esta situación, los beneficiarios continúan luchando para recuperar el acceso a las pensiones que legítimamente les corresponden, mientras esperan una respuesta favorable que restablezca sus derechos.