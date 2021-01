La angustia de Ailén Bechara tras contagiarse de coronavirus: “La primera noche que dormí sin mi hijo escuchaba cómo lloraba”

Compartir

Ailén Bechara preocupó a todos sus seguidores en Instagram en la tarde del domingo al revelar que tiene coronavirus. En medio del rebrote por la pandemia, son cada vez más los contagiados en la Argentina y es por eso que la modelo quiso contar su caso para generar conciencia.

“¿Cómo andan? Quería contarles que tengo COVID-19, estoy atravesando los últimos días, síntomas tuve muy pocos gracias a Dios. Solo resfriado, toda congestionada, dolores de cabeza todos los días. Ayer me fui a acostar sin gusto y hoy, definitivamente, no tengo olfato. Pero bueno, dentro de todo nada grave. Así que les pido que se cuiden, por favor. Yo me cuidé mucho y, sin embargo, me contagié”.

En otra story, la modelo reveló qué es lo que más la angustia de esta enfermedad. “Extraño mucho a Fran – su hijo de dos años- no puedo dormir con él, no lo puedo tocar, no lo puedo besar, lo veo jugar de lejos, así que cuídense por favor”, le explicó a sus seguidores.

En diálogo con Teleshow, la ex subcampeona del Bailando contó más detalles de cómo transita la enfermedad y reveló cómo se las ingenia para el cuidado de Francisco. “Ayer a la noche probé helado y no distinguía los gustos, así que ahí me di cuenta que había perdido el gusto, que hasta ahora venía perfecto, y también perdí el olfato. Pero, después, la verdad que bien”.

Y luego agregó: “El nene es muy chiquito, no entiende, así que pide por mí. Ahora medio que ya se acostumbró, pero la primera noche que dormí sin él escuchaba cómo lloraba. Igual, no queda otra y tengo que estar aislada. Está a cargo del padre y de una mujer que me ayuda, que es como mi mamá y está al pie del cañón”.

Cabe recordar que hace un mes hubo rumores de ruptura de Ailén con el padre de su hijo, el empresario y representante de futbolistas Agustín Jiménez, con quien lleva cuatro años de relación. Sin embargo, ella misma se encargó de aclarar la situación: “Cuando dijeron eso en Instagram yo salí a desmentirlo porque no estábamos separados, fue una pelea de momento como cualquier pareja, pero ya está todo más que bien con Agus”. Todo se había originado porque la instagramer Juariu había descubierto que ambos se habían dejado de seguir en la red social.

En el plano laboral, la modelo anunció que tiene planeado tener su propia marca de ropa, que la iba a comenzar en 2020 pero la pandemia hizo que ese proyecto quedara trunco. Por otra parte, reveló que empezó a estudiar online Licenciatura en Marketing. “Estoy muy a full con la facu”, señaló.

Mientras tanto, elige pasar sus días con su familia alejada de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Cañuelas, un lugar en el que asegura que encontró la tranquilidad. “¡Vinimos por 15 días y ya hace casi un año que estamos instalados acá! Realmente no se cómo haré para volverme a Capital, soy muy feliz aquí, entre tanto verde animales aire puro y naturaleza. Hasta me acostumbre a convivir con toda clase y tipo de insectos, ni que hablar de verlo disfrutar y correr a Fran”, había expresado hace unos días en Instagram.

