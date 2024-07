La angustia de Dalia Gutmann al recordar cómo sobrevivió su papá al atentado de la AMIA

Este jueves 18 de julio se cumplieron tres décadas desde el atentado al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, conocido por sus siglas AMIA, la cual se cobró 85 vidas y dejó una huella imborrable en la sociedad. En ese marco, Ernesto Tenembaum invitó a su programa, ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos), a Dalia Gutman. La artista aprovechó para volver a recordar a su padre, Ramón, quien sobrevivió al hecho, y cuyo testimonio continúa dándole voz tras su fallecimiento, en 2016.

“Mi papá trabajó en el servicio social. Era sociólogo, asistente social, gerontólogo, trabajaba en el cuarto piso. Empezó a trabajar en la AMIA 1967″, comenzó a relatar la humorista respecto al trasfondo profesional de Ramón Gutmann. Al referirse al día del atentado, recordó: “Ese día eran vacaciones de invierno, yo había ido a ver El rey León la noche anterior, me levanté con el grito de mi mamá y mi hermano, y al principio uno como no está preparado psicológicamente para eso empezamos a llamar a la AMIA, luego fuimos para allá…”.

“Por ahí la gente joven no sabe porque el mundo fue evolucionando, pero era como un despiole, una desorganización absoluta, comentarios re antisemitas ‘bueno, vayan a Israel, te decían como que eras un intruso y que te vuelvas a allá. Me acuerdo de esos comentarios, mi mamá y hermano muy calientes…”, comentó Dalia. En esa misma línea, sumó: “Recuerdo esos comentarios, no me acuerdo bien de quiénes porque era todo muy pesadillezco, me pellizcaba todo el tiempo por eso”.

“Mi papá era muy divertido, antes del atentado, entonces yo entraba, me sentaba en su silla, me ponía con la máquina de escribir. Entonces, ir al trabajo de tu papá y que fuera una pila de escombros, me dio el impulso de querer levantar los escombros para encontrarlo…”, señaló emocionada hasta las lágrimas, respecto al momento en que vio el edificio en ruinas. Respecto a cómo sobrevivió su papá, la mujer indicó que “él le pasó algo muy loco y es que cuando implosionó el edificio, las dos paredes se juntaron y lo salvaron, le hicieron un techo”. Estuvo dos horas así, dos vigas arriba de su cara y quedó abajo de los escombros”.

“Mi papá se hablaba abajo de los escombros con uno de sus secretarios. Del cuarto piso eran cincuenta personas y sobrevivieron tres, mi papá, Javier (Miropolsky) y no sé quién más. Se hacían chistes y estuvo así dos horas y después hubo todo un operativo súper humano. A él lo salvó pensar en las cosas que quería hacer si sobrevivía”, continuó Gutmann respecto a cómo su progenitor y otros sobrevivientes lograron sobrellevar la situación bajo los escombros. Al referirse al momento en que fue visualizado, explicó que fue gracias a un policía, quien empezó a tirar piedras hasta que el hombre lo pudiese sentir, ya que “mi papá estaba atrapado con las piernas en el aire”, destacó.

“Hubo un operativo muy inteligente, por suerte, que en Argentina no estaba preparado. Lo rescataron y lo llevaron al hospital Fernández, le hicieron las curaciones que había que hacerle”, aseguró Dalia respecto al modo en que se llevó a cabo el rescate de las personas que quedaron debajo de los escombros de la asociación mutual.