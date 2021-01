La angustia de Daniel Casalnovo tras ser internado por coronavirus: “Dudo que zafe de esto”

Compartir

El diseñador grabó un video desde el Sanatorio Los Arcos y dio detalles de su delicado estado de salud.

Después de un año por demás complicado en su rubro por la pandemia, Daniel Casalnovo había vuelto con todo al trabajo. De hecho, hace un par de semanas, había sido el responsable de confeccionar el traje que lució Daniel Lencinas, el actual marido de Belén Francese, para su boda en Mendoza. Y, aunque durante el aislamiento se había reinventado elaborando prendas para todos los días, estaba feliz de que, lentamente, comenzaran a realizarse eventos que requirieran sus más distinguidos diseños.

Sin embargo, este sábado, Casalnovo sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que contaba su difícil situación tras haberse contagiado coronavirus. “Buenas tardes. Lamento decirles que estoy internado, fui a trabajar a la costa y agarré COVID-19, con tanta mala suerte que tengo arritmia en mi corazón y neumonía. No tengo olfato y no tengo gusto”, comenzó diciendo diseñador, visiblemente afectado.

Y luego continuó: “Estoy con respirador artificial y si me lo saco no puedo hablar. Hablo ahora para que se cuiden, para que traten de no tomarlo así nomás… No es una enfermedad normal. A mí me hizo muy mal y me está haciendo pésimo. No sé si voy a volver a verlos o qué”.

Enseguida, el diseñador concluyó su mensaje con unas palabras que dejaron a todos los que lo conocen muy preocupados. “Cuídense mucho, les mando un beso enorme. Yo estoy en (el Sanatorio) Los Arcos bien atendido, pero dudo que zafe de esto. Estoy muy mal y nunca pensé que iba a sufrir tanto”, cerró Casalnovo.

Inmediatamente, cientos de amigos y colegas comenzaron a dejarle palabras de aliento. “Vamos, no me aflojes por favor. Bendiciones”, le escribió Marcelo Iripino. “Amigo, te deseo toda la fuerza. Sos una persona que siempre va para adelante, no decaigas. Mente positiva, que todo va a salir bien. Y esto en un futuro quedará en el recuerdo. Te mando un gran abrazo. ¡Fuerzas Gladiador!”, le puso Claudia Arce. “Abrazo enorme, Dany querido. Que te mejores pronto. Todo el cariño. Con fe”, agregó Nicolás Scarpino.

Con varias décadas de trabajo encima, Casalnovo se convirtió en uno de los diseñadores favoritos de los famosos a la hora de casarse. Entre otros, fue el encargado de crear uno de los cambios que lució Mauro Icardi para su boda con Wanda Nara y vistió a todos los miembros masculinos de la familia de Carolina Ardohain para el casamiento de Pampita con Roberto García Moritán.

Sin embargo, en marzo del año pasado tuvo que cerrar sus dos locales por la cuarentena y su situación se volvió desesperante. En menos de un mes, se le cancelaron más de cuarenta bodas. Y, tras gastarse todos sus ahorros, se enfrentó al dilema de no saber cómo hacer para pagar los sueldos de sus empleados y los gastos fijos de su empresa. Pero, a medida que comenzaron las aperturas, Daniel le puso la mejor energía a la situación y decidió ampliar su oferta, haciendo prendas con mayor demanda en tiempos de pandemia.

Lo cierto es que, cuando finalmente había comenzado a disfrutar de la posibilidad de volver a lo suyo, que tiene que ver con las grandes fiestas, Daniel se vio obligado a parar de manera abrupta tras haber contraído la enfermedad. Y, ahora, ruega poder superar este duro trance para poder retomar sus actividades y su vida habitual.

