La angustia de Daniela Christiansson por la vuelta de Maxi López a la Argentina

Maxi López y Daniela Christiansson protagonizaron uno de los momentos más comentados de las últimas horas en redes sociales. La modelo sueca publicó una serie de fotos junto a su pareja y su hija, Elle, para despedirlo antes de que el exfutbolista regresara a la Argentina para continuar con las grabaciones de MasterChef Celebrity, el reality culinario de Telefe donde él participa como concursante.

Las imágenes fueron tomadas en Ginebra, Suiza, donde la pareja reside junto a su hija. En la secuencia se los ve compartiendo diferentes momentos familiares: una caminata con su perra Kika, una tarde de paseo con Elle y un instante de cariño entre padre e hija antes de la despedida.

Daniela acompañó la galería con un especial mensaje dedicado al exfutbolista en inglés. “Cuando tu corazón se rompe en silencio, pero tu mente susurra: ‘solo es un adiós por ahora’. El amor nos da paciencia y la razón nos recuerda que es lo correcto, por ahora”, expresó la modelo, sensibilizada, mientras transita el séptimo mes de su embarazo.

A continuación, la modelo agregó una frase en castellano que sintetiza la ternura de su publicación: “Te esperamos, amor. Gracias por estos días juntos”. Las palabras fueron acompañadas por una serie de hashtags como #familytime, #preciousmoments y #infinitelove, que reflejan la intimidad del momento. Entre los primeros en comentar estuvo el propio Maxi López, quien respondió con tres corazones rojos, reafirmando la unión familiar en medio de la distancia.

El posteo de Daniela llega en un momento particular para la pareja. Durante los últimos días, López había viajado a Suiza para visitar a su esposa y a su hija, luego de que ambas atravesaran un susto doméstico. Según reveló la modelo, había sufrido un accidente en su casa, aunque afortunadamente la situación fue controlada rápidamente. La preocupación llevó al exfutbolista a tomar un vuelo de urgencia desde Buenos Aires, donde se encontraba grabando la competencia culinaria, para acompañarlas.

La visita coincidió además con el Día de la Madre en la Argentina, lo que le dio un tono todavía más emotivo al reencuentro familiar. En ese contexto, los tres compartieron días de descanso y contención en Suiza antes del regreso de Maxi a Buenos Aires. “Te voy a extrañar mucho, bebé Elle”, escribió él en sus redes, junto a un video de su hija riendo y jugando.

El regreso del exfutbolista a la Argentina reavivó además los rumores sobre su continuidad en el certamen culinario. Maxi López había generado polémica semanas atrás cuando se ausentó de las grabaciones, lo que motivó la incorporación de Marley como reemplazante temporal. En su momento, desde la producción de Telefe aclararon que su salida se debía a cuestiones personales, aunque no se precisaron detalles. Ahora, con el mensaje de despedida de Daniela, el panorama comenzó a quedar más claro: Maxi se tomó unos días por motivos familiares, pero regresará a la competencia.

Por su parte, el director técnico no hizo declaraciones públicas sobre su regreso al país más allá del comentario en el posteo de su pareja. Sin embargo, en los próximos días volverá a aparecer en la pantalla de Telefe, retomando las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde su participación había sido una de las más comentadas del inicio de temporada. Su sentido del humor, su vínculo con Wanda Nara —quien conduce el programa— y su perfil más relajado le habían dado al ciclo varios momentos virales en las redes.