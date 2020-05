La angustia de Jimena Barón porque su hijo pasa la cuarentena con Daniel Osvaldo y «no quiere volver»

Compartir

Linkedin Print

Durante la cuarentena por el coronavirus, el Gobierno nacional autorizó que los niños y adolescentes hijos de padres separados puedan mudarse una vez por semana para alternar entre las casas de sus progenitores. De esta manera, el pequeño Morrison pasa breves estadías junto a su mamá, Jimena Barón, y su papá, Daniel Osvaldo.

Esta medida apunta a garantizar el derecho de los menores a “mantener relaciones personales y contacto directo con progenitores o referentes afectivos” en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Para poder hacerlo es necesario portar completa la declaración jurada aprobada por la Resolución N° 132/20 del Ministerio de Desarrollo Social.

Esta semana, el pequeño Momo se encuentra viviendo con el jugador de fútbol del Club Atlético Banfield, mientras que la popular cantante está sola en su departamento. En este contexto, el niño admitió que prefería quedarse en la casa de su papá por las comodidades que tiene. Al enterarse de esta noticia, Jimena expresó toda su angustia y dolor a través de sus historias en Instagram.

“No puedo competir con la casa de mi ex, por ende, mi hijo no quiere volver a mi casa porque no tengo pasto, ni metegol, ni pool, ni una mierda. Así que estoy acá, sola, y no puedo juzgarlo porque con el humor de mierda que tengo, tampoco le voy a exigir que venga a pasar la cuarentena conmigo”, dijo la actriz mientras descorchaba un vino en su cocina.

«Pero si la pregunta es si voy a tomar vino todas las noches, la respuesta es sí. Es una decisión, hay gente que empieza astrología online, hay gente que empieza terapia online, que lee, que medita, yo voy a tomar vino todas las noches…”, agregó Barón, totalmente dolida por extrañar la presencia del pequeño.

Hace unas semanas, la artista había quedado involucrada en una polémica en las redes sociales cuando debió salir a comprar provisiones a un comercio con Morrison, una de las actividades que están permitidas por el Gobierno.

“Mi última compra de supermercado fue hace 10 días y la ciudad era un desierto. Hoy fuimos a comprar nuevamente y estaba lleno de gente y de autos. ¿Alguien más lo notó?”, preguntó Jimena a sus seguidores de Twitter. “¿Fuimos? Me imagino que fuiste sin Momo”, le dijo una usuaria. “¿Y lo dejo encerrado solo en casa?”, le respondió Barón.

Cansada de ser cuestionada por su manera de actuar, la intérprete de La Cobra escribió: “¿Cómo hacemos las mamás solas? ¿Dejamos los niños encerrados? Voy al súper cada 10 días, vuelvo sola cargada como un ekeko. Pago todo yo. En mi pequeño departamento soy un pulpo como millones de mamás SOLAS. ¡Qué ensañamiento! me tienen los ovarios al plato».

Luego aprovechó para solidarizarse con las mujeres que están pasando por la misma situación en medio de la pandemia: “Abrazo a todas las mamás que están haciendo la cuarentena solas (en especial a las que viven en espacios pequeños). Te admiro, a vos que te ponés la sonrisa de payaso, la escoba en el orto y vas por la casa haciendo malabares para que tu hijo además de estar limpio, comido y educado, se ría”.