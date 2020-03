La angustia de Lali Espósito por el coronavirus: «Volví de España y aún no pude abrazar a mis viejos»

Compartir

Este lunes, Alejandro Fantino volvió a la TV y lo hizo nada menos que con una entrevista a la cantante Lali Espósito, que en los últimos días regresó del exterior y desde entonces no ha podido ver a sus padres en persona debido a que se dispuso a cumplir con el protocolo de seguridad para evitar la propagación del coronavirus.

Lali habló al respecto con Fantino y le relató que esto le parece a una situación más propia de una serie de ciencia ficción que de la realidad diaria. «Es la gran paradoja. No sé si alguno de los televidentes vio la serie Black Mirror, que tiene que ver con la mala comunicación y las buenas y malas costumbres en las relaciones humanas. Creo que nos parecía muy lejano todo esto, ¿no?», dijo Lali antes de ejemplificar su pesar. «Yo vivo cerca de mis viejos y cuando volví de España, donde estoy trabajando desde hace algunos meses en una serie para Netflix, y no los pude ir a abrazar. Me parece una locura».

Esto llevó a la cantante a realizar una reflexión en vivo sobre la parte positiva de la situación que le toca vivir a la humanidad en general. «Pero creo que, más allá de ver lo que no podemos hacer, de ver lo negativo, que son varias cosas, creo que lo más ‘power’ es valorar cuando tenemos eso y nos da lo mismo. Cuando tengo la posibilidad de ir a darle un abrazo a mi viejo y digo: ‘Bueh’ y no lo hago. Ahora que no lo puedo hacer, no puedo verbalizar lo que siento, es como muy extraño. por eso creo que esto es una linda cachetada para todos nosotros», dijo.

Finalmente, Lali brindar un reconocimiento a todos aquellos que aportan a diario para paliar la situación. «Bendita sea la gente que ha estudiado y que nos está ayudando a salir de esta, la gente inteligente y la gente que tenemos que valorar cada día más que son nuestros médicos. No basta con salir al balcón a aplaudir, hay que cumplir con lo que piden, que es quedarnos en nuestra casa», dijo la joven, que también recordó que hay mucha gente que «la está pasando mal, que si no sale a rebuscársela, no come».