La angustia de Nati Jota por las nuevas fotos de su ex con Ivana Nadal

Compartir

Linkedin Print

Fue la misma Ivana Nadal la que confirmó su romance con Bruno Siri, el ex novio de Nati Jota, al subir una foto abrazada a él en su cuenta de Instagram. Y, desde ese momento, las redes sociales comenzaron a hablar de una “icardiada”, término que se acuñó después de que Mauro Icardi se casara con Wanda Nara, la mujer de Maxi López, quien por entonces era su amigo.

Si Ivana y Nati eran realmente amigas o sólo conocidas como dijo Nadal en su descargo, sólo ellas lo saben. Y si está mal que alguien se enamore de una persona que ha tenido un vínculo con alguien cercano a ella, ya pasa a ser un tema subjetivo. Pero lo cierto es que la influencer no imaginaba que su ex podía terminar en brazos de alguien a quien ella había recurrido como confidente en el final de su historia. Y así lo explicó este martes en una entrevista que ofreció para Los Ángeles de la mañana, por El Trece.

“Cortamos en noviembre. Después seguimos charlando y nos vimos un poco más, hasta febrero. Yo lo estaba intentando, no sé si él lo estaba intentando. Al final no nos estábamos arreglando, y en marzo empezó la cuarentena y dejamos de hablar, salvo algún mensaje cada tanto, un ‘¿cómo estás?‘”, empezó explicando Nati.

¿Cómo le pegó el final de la historia? “Al principio fui muy transparente con que estaba hecha pelota. Después, me arrepentí porque abrís una puerta para que te puedan decir cosas que te duelen”, señaló la influencer, quien estuvo dos años de novia con el rugbier chaqueño.

Pero el punto clave en este culebrón tiene que ver con la existencia de una amistad, o no, entre las dos mujeres protagonistas. Y Jota no anduvo con vueltas: “Ivana no era mi amiga. Ivana es muy amorosa, como todos la pueden ver. Yo tenía vínculo de cruzármela en eventos laborales. Siempre tuvimos la mejor, te tira buena onda, así como la ven, te tira para arriba”.

Nati reconoció que Nadal siempre había sido “muy agradable” con ella, pero que aunque tenían sus contactos no hablaban todo el tiempo. Y confesó que ahora había optado por eliminarla de sus redes. “La dejé de seguir porque no quería ver tantas fotos”, se sinceró.

Durante estos días, había circulado una foto tomada en el mes de diciembre, en la que se la veía a la influencer abrazada a Ivana. Y esto dio pie para que todos hablaran de “una amistad” entre las chicas. “Cuando hicimos esa nota yo acababa de cortar y le conté que estaba en esa (viéndolo otra vez), le conté lo que me pasaba”, relató Nati.

Pese a su angustia, Jota intentó mostrarse comprensiva con la situación. “No los culpo. Puede pasar. Se engancharon. No estoy enojada. Sí me sorprendió un montón…”, dijo. Y aseguró que no tenía idea de cómo se habían conocido Bruno e Ivana. ”Sólo sé que viven cerca… Igual, hay un montón de gente en el mundo…” , señaló irónica.