La angustiante situación de una tenista eliminada del US Open: “Voy a tener nueve millones de amenazas de muerte”

Compartir

Linkedin Print

La crueldad ya es una moneda común en las redes sociales y los deportistas no están exentos a ella. La impunidad con la que los usuarios se manejan en este universo virtual mediante el cual pueden llegar a cualquier persona ha obligado a los atletas a aprender a lidiar con las críticas más crueles ante cada tropiezo en sus carreras y en esta ocasión ha sido la tenista Shelby Rogers quien se ha referido al asunto.

Luego de lo que fue su derrota por 6-2 y 6-1 ante la británica Emma Raducanu en los octavos de final del US Open, la estadounidense declaró: “Voy a tener nueve millones de amenazas de muerte y mensajes así. En este punto de mi carrera, casi podría decir que estoy acostumbrada”, en referencia a lo que sucede en las redes sociales ante cada caída suya. En este sentido, continuó: “Desearía que las redes sociales no existieran. Estamos en un mundo en el que es una gran parte del marketing, de nuestros contratos, en el que nos obligan a hacer ciertas cosas. Si quieres puedes ir tú mismo a mi perfil ahora mismo, probablemente estaré recibiendo mensajes que dicen que soy una cerda, una gorda y palabras que no puedo decir ahora”.

A su vez, la tenista de 28 años se mostró segura de si misma y anticipó que ha aprendido a lidiar con sus haters, aunque a veces le cuesta: “Me voy a centrar en lo importante, no en el comentario de algún tipo desde el sótano de la casa de su madre. Es desafortunado, y sí que a veces algún comentario entra en tu mente. Las redes sociales no pueden controlar lo que hago, la forma en la que entreno y cómo encaro el futuro, pero sí que deseo que no existieran. Es muy duro”.

La número 43 del ranking de la WTA escogió en esta ocasión hablar sobre un tema que todos los deportistas padecen pero eligen esconderlo o ignorarlo, pese a que muchos sí se ven afectados por lo que comentan sobre ellos en las redes sociales. Incluso, Rogers volvió a expresarse algunas horas después a través de su cuenta de Twitter para agradecer a quienes la apoyan.

“Simplemente trato de responder a la prensa con sinceridad. La cantidad de apoyo positivo que recibo eclipsa enormemente el abuso en línea, pero es importante ser consciente de que existe para que podamos prepararnos y lidiar con él”, sostuvo, al tiempo que invitó a las niñas más pequeñas a luchar por sus sueños así como lo hizo ella cuando de joven inició en el mundo del tenis. En ese punto, hizo hincapié en no detenerse por las críticas o las declaraciones abusivas que puedan leer o escuchar: “Quiero que practiquen este deporte, se enamoren del tenis y no se preocupes de que sea tóxico o miserable. Estoy muy agradecida por lo que me ha dado el tenis”.

Compartir

Linkedin Print