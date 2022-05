La APS pidió audiencia ante los ministerios de la Jefatura de Gabinete y de Economía

Compartir

Un nomenclador que no se modifica desde el año 1970 y los elevados costos en la salud, son los puntos principales que motivaron al pedido de audiencia entre la Asociación de Prestadores de la Salud (APS) y los ministros de Jefatura de Gabinete, Dr. Antonio Ferreira, y de Economía, Hacienda y Finanzas, Dr. Jorge Ibañez. «Siempre hemos tenido una respuesta favorable», señaló Sofía Zamudio, presidente de APS, al Grupo de Medios TVO.

«Una de las propuestas que veníamos planteando a todas las obras sociales era la de un aumento y después si nos podían aumentar el piso. El piso se llama a los gastos quirúrgicos, a los gastos de aparatologías, que todo está a precio dólar, porque APS tiene, no solamente médicos individuales, como lo tiene SEMEFOR sino que también tiene clínicas y sanatorios como lo tiene ACLISA», planteó Zamudio.

En ese sentido, quien preside la asociación detalló que el porcentaje ideal sería de un incremento entre el 24% y el 30%. «Vamos a explicarle a ellos, que este piso si se pudiera incrementar de forma escalonada un 24% o 30% aunque sea; sería lo ideal porque tendríamos un piso aumentado, no estaríamos trabajando sobre valores tan bajos. El aumento obviamente nos ayuda y nos ayuda muchísimo», precisó.

El nomenclador en cuestión, mencionado en la nota de pedido de audiencia para con quienes dirigen esas dos carteras ministeriales, no se ha modificado desde hace décadas, específicamente desde el año 1970. Únicamente unas pocas obras sociales, exceptuando el del Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP), lo han reconocido y aumentado un 20%.

Teniendo en cuenta este antecedente, y la buena respuesta obtenida del interventor del IASEP en negociaciones anteriores, es que la asociación busca plantear este objetivo ante los funcionarios provinciales.

«Nunca tuvimos un aumento tan importante como nos ha dado el interventor. Teníamos en el diálogo ese piso, que correspondía a un numerador del año 70 y vamos a proponerle al Jefe de Gabinete y al Ministro de Economía, con la intención de hablar de este piso», agregó la profesional.

«A través de APS lo que hacemos es utilizar un diálogo respetuoso y sin confrontación por eso hemos llegado siempre a un acuerdo, siempre hemos tenido una respuesta favorable y nunca fue con una intención de cortar la obra social más importante que es IASEP», concluyó Zamudio.

