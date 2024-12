La Argentina denunció en la Corte Penal Internacional a Venezuela por el asedio a la embajada en Caracas

El embajador argentino en Países Bajos hizo el reclamo ante el accionar del régimen de Maduro sobre el edificio en Caracas, bajo custodia de Brasil. Exigió que se otorguen los salvoconductos para que puedan retirarse los asilados.

El Gobierno argentino denunció este martes a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el constante asedio del régimen de Nicolás Maduro que sufren las personas asiladas en la embajada de Argentina en Caracas.

La presentación la hizo Mario Oyarzábal, el embajador argentino en Países Bajos, quien le exigió a la CPI que actúe de inmediato para poner a resguardo a las personas que se encuentran en el interior del edificio diplomático.

«La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Tras las elecciones del pasado 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más», leyó Oyarzábal en su presentación de tres minutos en el plenario general de la Corte Penal, en La Haya.

La intervención del embajador en Países Bajos se dio a causa de un agravamiento de la situación para las seis personas que están asiladas en la embajada argentina en Caracas. En los últimos días, el régimen de Maduro cortó la energía eléctrica y el suministro de agua del edificio, además de estar rodeada permanentemente por agentes militares.

«Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional», agregó el diplomático argentino.

El embajador argentino en Países Bajos, Mario Oyarzábal, durante su presentación en la Corte Penal Internacional.El embajador argentino en Países Bajos, Mario Oyarzábal, durante su presentación en la Corte Penal Internacional.

En esa misma línea, Oyarzábal exigió que se otorguen salvoconductos para retirar a los asilados del edificio sin poner en riesgo su vida. «Exhortamos a esta Corte a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia”, consideró el diplomático.

La embajada argentina en Caracas, actualmente bajo la protección de la bandera de Brasil tras la expulsión de los diplomáticos argentinos por el régimen de Maduro, también ha sido objeto de vigilancia en las últimas semanas mediante drones y bloqueos de señales telefónicas.

Dentro del edificio diplomático se encuentran políticos opositores a Maduro. Ellos son: Magalli Meda, quien fue la jefa de campaña para las presidenciales; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de VV; Omar González, ex diputado; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de VV, y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el mayor bloque opositor, y Pedro Urruchurtu Noselli.

La Embajada argentina en Caracas bajo la protección de Brasil. Foto EFE.La Embajada argentina en Caracas bajo la protección de Brasil. Foto EFE.

«La misión en Caracas ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores no armados no identificados, en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentran en peligro. Actualmente, la sede de nuestra embajada y los asilados allí presentes se encuentran bajo la protección de Brasil, país al que agradecemos”, comentó Oyarzábal.

Los seis asilados cumplen diez días sin servicios básicos en la embajada en Caracas

Los seis políticos opositores al régimen de Maduro que se encuentran asilados en la embajada argentina en Caracas cumplen este martes diez días sin tener los servicios básicos de electricidad y agua dentro del edificio diplomático.

Ambos servicios fueron cortados por el régimen de Maduro para agravar la situación de los colaboradores de la líder opositora María Corina Machado.

“Están convirtiendo la embajada de Argentina en un centro de torturas y una verdadera prisión, y eso no tiene precedentes. Queremos pedir a ustedes que eleven sus voces por esta terrible injusticia”, expresó Corina Machado en un video difundido por redes sociales.

La luz se cortó en el edificio diplomático el pasado 23 de noviembre y también se interrumpió el ingreso de camiones de agua cisterna.

«Los seis asilados mantienen la comida en el refrigerador con una pequeña planta que se prende pocas horas de día y de noche», denunciaron.

En las últimas semanas, además del corte de los servicios básicos, la embajada argentina en Caracas se encuentra rodeada permanentemente por agentes militares y sobrevuelan drones para vigilar lo que hacen las personas allí adentro.



También se pronunció Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que reclama el triunfo electoral y que se encuentra exiliado en Madrid.

«Estamos denunciando esta grave situación en todas las instancias internacionales», dijo en la red social X en alusión a las condiciones de vida de esas personas en la sede diplomática.

«Sin agua, sin luz -escribió-, con restricciones de alimentos. Esto es tortura, la misma a la que están sometidos todos los venezolanos. ¡Esto tiene que acabar!», pidió González Urrutia.