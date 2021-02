“La Argentina se reconstruye de abajo hacia arriba”, dijo el ministro Arroyo en Misiones

Compartir

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo en Misiones que para salir de la crisis “la Argentina se reconstruye de abajo hacia arriba”, y que la cartera a su cargo brinda apoyo a pymes y emprendedores porque “son los que tienen las ideas innovadoras”.

Arroyo viajó a Misiones para firmar convenios con el Gobierno provincial, que incluyen la remodelación de espacios de primera infancia y visitar una cooperativa de trabajo que recibió equipamiento en el marco del programa Banco de Maquinarias y Herramientas para la emergencia social.

Tras la recorrida por la Cooperativa de la Chacra 145, de Posadas, y en un breve contacto con la prensa, el ministro comentó la existencia del Programa Potenciar Trabajo, a través del cual “las personas arrancan cobrando la mitad del salario mínimo, que son $10.300 y desarrollan actividades productivas”.

“Estuvimos viendo el tema de panaderías, lo textil, fotografías en las remeras” dijo y aseguró estar “muy contento, porque la salida es el trabajo”.

“Mi tarea -continuó Arroyo- es dar pescado, enseñar a pescar y garantizar que haya peces en la laguna, es decir capacitar, pero también máquinas y herramientas para trabajar y lo que hacemos es generar condiciones para que la gente que sabe hacer cosas pueda pegar un salto de trabajo y quienes necesiten capacitación lo tengan para poder hacerlo”, indicó.

Además, aclaró que “como mucha gente no accede a un banco porque no tiene papeles para mostrar, nosotros generamos nuestro propio banco de máquinas y herramienta para trabajar, y nos encargamos de que tengan los insumos para desarrollar su trabajo”.

Luego de la firma de los acuerdos, el gobernador Oscar Herrera Ahuad valoró “la ayuda y el acompañamiento de la Nación a las políticas públicas” y destacó la ley de Presupuesto de la provincia, “que destina el 70% al área social”, sostuvo.

A través de una videoconferencia desde la Sala de Situación de Casa de Gobierno, el mandatario afirmó que “los centros de desarrollo infantil son una apuesta muy fuerte a la igualdad de oportunidades. En el crecimiento y el desarrollo del niño, el Estado debe estar presente en todas sus etapas”.

El acta acuerdo firmada hoy permitirá la ampliación y remodelación de 20 centros de desarrollo infantil que beneficiará a unos 1.100 chicos en toda la provincia.

También un subsidio de emergencia sociosanitaria con un fondo de $10 millones, para personas en situación de alta vulnerabilidad social.

Y un convenio por el Fondo de Microcréditos de $25 millones para la promoción de créditos no bancarios para adquisición de máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital.

