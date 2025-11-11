La ARM Explica la Aplicación de la Contribución a Camiones y Colectivos en Formosa

Una nueva polémica tributaria en la capital formoseña fue abordada en el programa radial “Exprés En Radio” de FM VLU 88.5, del Grupo de Medios TVO. Desde el ciclo matutino se entrevistó a la contadora pública Giovana Díaz Roig, Titular de la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Formosa (ARM), para desgranar los detalles y fundamentos de la aplicación actual de una contribución municipal a vehículos de carga pesada y transporte de pasajeros.

Marco Legal y Naturaleza del Tributo

Díaz Roig comenzó la entrevista aclarando la naturaleza del gravamen. A diferencia de lo que se había mencionado, no se trata de una «tasa» sino de una «contribución». Además, subrayó que no es una medida de reciente creación, sino que está contemplada en la normativa vigente hace años.

«Sí, justamente está incluida en el código el código tributario municipal desde el 2017. Esta contribución, no es una tasa, es una contribución.»

La funcionaria explicó el «espíritu» de la contribución, el cual se centra en la utilización de la infraestructura y servicios municipales por parte de estos vehículos de gran porte, que actualmente no aportan a su mantenimiento.

«El espíritu de esta contribución hace referencia a que hay vehículos de carga pesada que también utilizan las calles de la ciudad como también todos los servicios referidos al transporte, las señalizaciones, los servicios de el cuidado también por parte de los inspectores de tránsito, etcétera.»

La titular de la ARM hizo hincapié en que este no es un impuesto que afectará directamente al vecino que ya tributa, sino a aquellos que hoy en día no lo hacen: «Es decir, aclarar al vecino que no es un tributo que se le va a aplicar al vecino, sino a aquellos que hoy en día no están tributando.» Este recurso, además, tendrá un destino específico: «Este recurso que vamos a tener, se va a aplicar justamente para este mejoramiento» de las calles de la ciudad.

Jurisdicción y Aplicación de la Contribución

Una de las principales dudas planteadas por el periodista fue la base legal para el cobro, especialmente considerando que muchos vehículos transitan por rutas nacionales. La contadora Díaz Roig fue categórica al indicar el alcance de la ordenanza.

«La ordenanza establece justamente que todos los vehículos que transitan de manera transitoria, como estos casos, ingresen al ejido municipal, ya están alcanzados por por el tributo.»

Si bien reconoció que la contribución no se estaba aplicando hasta ahora, adelantó posibles ajustes a la ordenanza que podrían presentarse ante el Concejo Deliberante: «donde seguramente más adelante se va a aplicar el tributo a aquellos que ingresen aquellos vehículos que ingresen efectivamente a las calles de la ciudad. Y esto va a tener una mejora, pero hoy la ordenanza, establece que aquel vehículo descarga o que ingresen al eje municipal ya está alcanzado por el tributo.»

Sobre la posibilidad de construir un playón de desvío para la fiscalización, una idea que se ha manejado en otros municipios, la contadora se excusó por ser un tema que escapa a su área, sugiriendo consultar al subsecretario de Transporte.

Contexto de la Recaudación y Crisis Económica

Al abordar la situación financiera del municipio, la funcionaria no dudó en calificarla como «crítica» . La justificación para la necesidad de nuevos recursos se basa en el recorte de fondos nacionales y la reducción de la coparticipación.

«Estamos en una situación crítica. Los recursos, como bien saben, se han cortado totalmente los subsidios nacionales, es decir, el subsidios al transporte, por ejemplo…»

Mencionó el corte de subsidios al transporte (pese al gran esfuerzo municipal de renovación de unidades) y a las cooperativas de años anteriores, que impacta directamente en el mantenimiento de la ciudad. La intención, reiteró, es clara y no busca afectar al ciudadano común: «Pero la intención del municipio no es afectar al al bolsillo del vecino, sino justamente aquellos vehículos de carga que también utilizan las calles y que también generan un deterioro importante, que son vehículos de carga pesada, también contribuyan al mantenimiento de las calles.»

La Relación con el Contribuyente Común

Finalmente, se abordó la preocupación por la caída en el pago de impuestos y tasas por parte de los formoseños. Díaz Roig recordó que, antes de la pandemia, la gestión había logrado un aumento en la cantidad de contribuyentes al día gracias a moratorias y otros beneficios. La pandemia generó un «bajado enormemente» en la recaudación.

Si bien destacó que «el vecino ve el esfuerzo que hace la municipalidad para mejorar todos los servicios municipales» (recolección, barrido, alumbrado, obras), la crisis económica obliga al ciudadano a priorizar.

«El vecino va a privilegiar lógicamente su necesidades básicas, entonces va a pagar primero lógicamente la lo que sea en cuanto a alimento, vivienda, educación y salud, Y va a dejar en segundo plano el el pago de tributo.»

En este contexto de esfuerzos y limitaciones, la aplicación de la contribución a camiones y colectivos se convierte en una vía analizada por el municipio para obtener un nuevo recurso sin afectar directamente al vecino. La contadora concluyó la entrevista reafirmando la comunicación a la ciudadanía sobre el «costo mínimo» de la contribución y la intención de que no sea trasladado al precio final que paga el vecino.