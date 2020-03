La Asociación Criadores de Holando Argentino reconoció a tamberos y personal de los establecimientos

Compartir

La Asociación Criadores de Holando Argentino (ACHA) a través de un comunicado hizo extensivo el reconocimiento a todos los tamberos, sus familias y al personal de los establecimientos que «todos los días, en forma silenciosa y sin alardes, trabaja para los argentinos».

«Aunque de los balcones de las grandes ciudades no bajen aplausos para los tamberos y trabajadores rurales que, cumpliendo con las medidas de seguridad necesarias, trabajan día a día para que no falte leche en ningún hogar de la Argentina, no nos cabe duda que con su esfuerzo y dedicación han demostrado que su compromiso y solidaridad con el prójimo está más presente que nunca», indican.

«Vaya entonces nuestro fuerte aplauso, que, aunque silencioso y por escrito, retumba en nuestros corazones», finaliza el comunicado de la ACHA.