La Asociación de Clubes no descarta terminar la temporada al estilo que planifica Euroliga

Compartir

Linkedin Print

En estos días de incertidumbre, hablar con el presidente de la Asociación de Clubes, Gerardo Montenegro, se ha hecho más habitual que de costumbre. Y no es para menos. Cada día es un mundo y la situación puede cambiar de un momento a otro. Por eso hoy esperamos que terminara la reunión online de los clubes de la Liga Femenina para volver a llamarlo y hablar sobre distintos temas. Esto nos dijo.

Sobre la posible cancelación de la Liga Femenina: «Hemos tenido hoy una reunión de trabajo con los dirigentes de los clubes para analizar si estaba la voluntad de ellos de jugar por la situación económica. Nosotros como Liga tenemos la política de que los torneos se jueguen y que la mujer esté incluida. Trabajando de manera conjunta con la CABB. Este año año teníamos pensado en una etapa hacer la Liga Profesional y en otra la Liga de Desarrollo Federal, como parte complementaria de un proyecto a largo plazo. Y ellos nos confirmaron que quieren jugar, pero que todo va a estar supeditado a cuándo. La voluntad de jugar está. Dependerá de cuándo van a estar dadas las condiciones de jugar. Y las limitaciones que podamos tener».

Sobre los salarios de los jugadores y la comunicación con la AdJ: «Con la AdJ tenemos una relación permanente para ir transmitiéndoles lo que pensamos los dirigentes. En principio estamos dispuestos a cumplir los contratos. Es lo que queremos. Lo que nos parece es que si estamos dispuestos nosotros los clubes a eso, debemos conseguir la prórroga de los contratos si terminamos después de la fecha prevista. Ahí dependerá también de la voluntad de los jugadores. Yo vengo conversando con la AdJ desde el momento en que comenzó la crisis».

Sobre la posibilidad de que la Liga 2019/20 termine en setiembre-noviembre en lugar del Súper 20: «Y, la verdad es que hoy lo veo complicado. Dependemos mucho de la evolución de la pandemia. Acá por ahí pensás una cosa hace 20 días y después tenés que cambiarla, obligado por las circunstancias. La realidad es que dependemos de muchos factores».

Sobre la situación económica de los clubes: «Estamos con muchos problemas, porque no estamos recibiendo ningún tipo de ingresos, ni por sponsors, ni por venta de entradas, así que estamos en una condición difícil. No hablo solo de los jugadores. Todos los clubes tenemos personal en relación de dependencia. Y tenemos que pagar los servicios también. Y nadie ha pensado en cómo ir en auxilio de los clubes. Le he pedido también a Fabián (Borro), que desde la CABB haga un pedido al Ministerio de Salud y Deportes también. Nosotros somos como una pyme dedicada al deporte profesional. Y no ha habido una política para nosotros en ese aspecto. La televisión asumió el compromiso de pagarnos, así que será el único ingreso que podrán tener los clubes de la A en este período. Pero los clubes de la Liga Argentina no tiene derechos de TV. Por eso quizá se decidan cosas distintas en una categoría y en otra».

Sobre cuándo se tomarán decisiones con la Liga Nacional: «Nosotros estamos hablando con los dirigentes de los clubes, y ellos quieren terminar. Y también estamos hablando con la Asociación de Jugadores. Ellos están dispuestos a acompañar lo que decidamos para concluir los torneos. Para que nosotros tomemos la decisión de que volvemos y de cuándo volvemos, depende del tiempo. Ahora el gobierno va a levantar la cuarentena, con restricciones. Bárbaro. ¿Cuáles, hasta cuándo? Nosotros, como optimistas, si esto continúa como hasta ahora, con el Gobierno evitando que se produzca un contagio masivo, podríamos pensar que las condiciones estén dadas de junio en adelante. Y a partir de ahí, si esa es la fecha, planificaríamos de cómo lo haríamos. Pero no hay que apresurarse. Hoy nosotros hemos desde lo económico invertido el 70% de nuestros presupuestos. No queremos perder el año. Pero todo dependerá del contexto que se de en relación a la problemática que exista».

Sobre las alternativas posibles para terminar la temporada de forma reducida: «Lo tenemos en carpeta también. El modelo de la Euroliga es muy interesante en materia de prevención, más que en lo económico o deportivo. Es novedoso y nosotros lo estamos analizando. No estamos cerrados. No imaginamos a los 20 equipos jugando en una ciudad, como ellos, pero quizá se pueda implementar algún sistema de cuadrangulares. Tenemos una opción para terminar la temporada en 30 días. No descarto ninguna opción».