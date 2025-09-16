La Asociación de Clubes y Básquet Pass lanzaron la temporada2025/26 con grandes anuncios

En un evento realizado en Capital Federal, la Asociación de Clubes (AdC) y Básquet Pass, la OTT oficial del básquet argentino, presentaron la nueva temporada 2025/26 en un marco de celebración y confraternidad que reunió a jugadores, jugadoras, entrenadores, dirigentes, patrocinadores y medios de comunicación de todo el país.

Además de la presencia de los equipos de La Liga Nacional, La Liga Argentina y La Liga Femenina, la noche contó con la participación de dirigentes destacados como Fabián Borro, presidente de FIBA Américas; Eduardo Tassano, presidente de la Asociación de Clubes; Sergio Gatti, presidente de la Confederación Argentina de Básquet; y Gerardo Montenegro, presidente de Quimsa y expresidente de la AdC.

En el plano internacional, se subrayó el trabajo conjunto entre Argentina y Brasil, con la participación especial de Rodrigo Montoro, presidente de la NBB, y Kouros Monadjemi, expresidente y referente del básquet mundial.

Crecimiento de Básquet Pass y deporte multipantalla

Durante el encuentro, Javier Tebas, Consejero Delegado de Básquet Pass, presentó la programación 2025/26, consolidando a la plataforma como la principal ventana del básquet argentino y regional. Además de transmitir la amplia mayoría de los partidos de La Liga Nacional, el 100% de la Liga Argentina, La Liga Femenina y La Liga Próximo, Básquet Pass ofrecerá en vivo y on demand competencias de Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador, Bolivia y España, junto con la Euroliga, reafirmando su posicionamiento como referente continental.

Esta temporada, además, continuará la transmisión de partidos de La Liga Argentina y La Liga Femenina en dúplex entre Básquet Pass y DEPORTV, masificando el alcance del básquet argentino a todos los hogares del país a través del canal público de deportes.

Rebranding y expansión juvenil

Uno de los grandes anuncios de la noche fue el rebranding de la ex Liga de Desarrollo, que desde esta temporada pasará a llamarse La Liga Próximo. Este certamen se reafirma como un espacio de formación, crecimiento y evolución de los jóvenes talentos, impulsando el futuro del básquet argentino.

En ese marco, se oficializó la alianza estratégica con The Grind Session, el reconocido circuito de básquet de escuelas secundarias de élite en Estados Unidos. Esta asociación potenciará la proyección internacional de los jóvenes jugadores argentinos a través de clínicas, campus y programas de intercambio, sumando nuevas oportunidades de desarrollo deportivo y educativo.

Una temporada con mirada regional e internacional

Con estas novedades, la AdC y Básquet Pass refuerzan su compromiso de expandir el básquet argentino, profundizar la integración regional y generar más y mejores oportunidades para atletas, clubes y aficionados. La temporada 2025/26 se inicia con un mensaje claro: el básquet argentino mira al futuro con ambición, innovación y trabajo conjunto.