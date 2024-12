La Asociación de Magistrados denunció a la diputada Gabriela Neme por «difamación»

La Asociación de Magistrados y Profesionales del Poder Judicial de Formosa, presidida por el Dr. Raúl Acosta, ha presentado una denuncia penal contra la diputada provincial Gabriela Neme. La acusación, que se basa en los videos publicados por Neme en sus redes sociales, señala a la legisladora por el delito de difamación, debido a que sus afirmaciones habrían perjudicado la honorabilidad de los miembros de la asociación.

Según Acosta, los videos en cuestión contienen «información falsa» que ha sido difundida sin los debidos fundamentos, afectando seriamente a los miembros del Poder Judicial de Formosa. La diputada, en sus publicaciones a través de Facebook e Instagram, había relacionado a los magistrados con supuestas irregularidades en la asignación de cargos judiciales y presuntas influencias indebidas por parte del Superior Tribunal de Justicia en asuntos internos.

“Una denuncia

sin fundamentación”

Acosta expresó que la Asociación de Magistrados ya había solicitado una aclaración por la falta de pruebas y la mala intención en las declaraciones de Neme, pero no obtuvo respuesta. «Ante la falta de instrumentos que ella misma está reconociendo públicamente, nosotros vamos por la vía que corresponde», afirmó el presidente de la asociación.

«Tendrá que demostrar de dónde sacó y por qué mostró esa información, no tiene elementos y sabemos que eso es apócrifo», subrayó Acosta, dejando en claro que los magistrados cuentan con pruebas que refutan las acusaciones realizadas por la diputada.

“Cuestión de

responsabilidad pública”

Seguidamente el mismo destacó además que, siendo Neme una funcionaria pública, debería presentar pruebas ante la Justicia, como cualquier ciudadano. «Nosotros nos sentimos afectados por lo que dijo en sus videos, que luego fueron levantados por medios de comunicación a nivel provincial y nacional. Es un daño tremendo el que hizo sin fundamentos y sin elementos contundentes necesarios», aseguró.

La denuncia también menciona que, por ser una funcionaria pública, la diputada Neme tiene la responsabilidad de hacer una denuncia formal en caso de contar con pruebas de irregularidades, algo que según Acosta no ha hecho.

En cuanto a la influencia de los fueros parlamentarios de Neme sobre la denuncia, Acosta subrayó que será la Justicia la encargada de decidir cómo proceder. «Lo decidirá el juez. Nosotros dejamos todo en manos de la justicia», expresó el presidente de la Asociación de Magistrados.

Sin embargo, Acosta también insinuó que la diputada podría estar evitando enfrentar la situación judicial. «Es más que evidente que la señora no quiere estar a derecho y no quiere conflictuar con nosotros porque tiene miedo que se demuestre la verdad», afirmó con firmeza.

Acción civil

también en marcha

Por último, Acosta confirmó que, además de la denuncia penal, la Asociación de Magistrados tiene la intención de presentar una demanda civil debido a los daños causados por las publicaciones de Neme. «Sabemos que tenemos las pruebas muy contundentes, estamos seguros en ese sentido y por eso hacemos lo que hacemos», concluyó.