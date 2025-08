La áspera pelea entre el Cuti Romero y el brasileño Bruno Guimarães durante un amistoso

El Tottenham de Cristian Cuti Romero afrontó un amistoso de pretemporada frente al Newcastle para ponerse a punto de cara al inicio de la Premier League. El defensor, fiel a su estilo aguerrido, protagonizó una encendida pelea con un rival.

Todo sucedió instantes antes de que finalice la primera mitad del duelo jugado en Seúl, Corea del Sur. En ese momento, Romero fue increpado por el volante brasileño Bruno Guimarães, quien le recriminaba dos acciones que habían sucedido solo unos segundos atrás.

En la primera acción, Romero buscó barrer a Guimarães cerca de la medialuna, pero no logró quitarle el balón. En la continuación, ambos ingresaron al área grande, donde el contacto físico se intensificó y el mediocampista de las Urracas terminó en el césped.

La reacción de Romero fue inmediata. Se plantó firme ante el brasileño, lo bloqueó con el cuerpo y, en el forcejeo, le propinó una patada y varios empujones. La tensión aumentó cuando Guimarães respondió sujetando a Romero del cuello, lo que provocó un intercambio verbal acalorado. La situación requirió la intervención de Son, quien separó a los protagonistas y permitió que el partido continuara.

La intervención de Heung-Min Son, quien se despidió de los Spurs y recibió una ovación, resultó decisiva para evitar que la situación escalara. Este episodio, que no pasó a mayores y no derivó en amonestaciones, expuso la intensidad con la que se vivió un partido que, en teoría, solo debía servir de preparación.

El árbitro, lejos de sancionar a los involucrados, optó por no mostrar tarjetas. Romero, campeón del mundo con Argentina, fue sustituido en el entretiempo. El resultado final fue 1-1, en un duelo que anticipa la rivalidad que ambos equipos mantendrán en la próxima temporada de la Premier League.

Por otro lado, el encuentro también tuvo espacio para un momento emotivo. Una ovación ensordecedora envolvió a Son cuando, al abandonar el campo, fue recibido por un pasillo de honor formado por jugadores de ambos equipos y el cuerpo técnico, mientras la afición surcoreana lo despidió entre aplausos y lágrimas.

Este gesto, cargado de simbolismo, marcó el cierre de una etapa de diez años en la que el delantero se consolidó como referente del club londinense.

Luego de disputar 454 partidos con el Tottenham, en los que convirtió 173 goles y repartió 101 asistencias, todo parece indicar que el surcoreano pondrá rumbo hacia Estados Unidos y jugará en Los Ángeles FC, de la MLS.

El legado de Son no se limita a los números. Su liderazgo quedó patente cuando portó la cinta de capitán en la conquista del primer título del Tottenham en 17 años: la Europa League de la temporada pasada. Además, era el último sobreviviente del once inicial que disputó la final de la UEFA Champions League 2018/19 frente al Liverpool, un hito que marcó una era para el club.

Por su lado, el calendario de los Spurs no da tregua. En apenas diez días, el equipo londinense disputará la Supercopa de Europa frente a PSG en Udine, Italia, un torneo que enfrenta a los campeones de la Champions y la Europa League.